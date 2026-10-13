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新加坡空污指數飆193 馬國柔佛州霾害最嚴重

部分學校仍停課 馬國預估東北季風將改善霾害

印尼動員逾1.9萬人滅火 婉拒馬來西亞協助

印尼森林大火引發的跨境霾害持續影響東南亞，馬來西亞與新加坡近日空氣品質惡化，不僅造成部分學校停課，也衝擊航空交通。馬來西亞廉價航空飛螢航空（Firefly）宣布，往返吉隆坡與新加坡的部分航班將持續停飛至14日。馬來西亞氣象局表示，隨著未來兩週風向改變，加上東北季風即將到來，預期霾害情況有望逐漸改善。綜合法新社及新加坡《聯合早報》等媒體報導，飛螢航空12日晚間發表聲明指出，由於煙霾影響飛航安全，自10日起暫停往返吉隆坡梳邦蘇丹阿都阿兹沙機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）與新加坡實里達機場（Seletar Airport）的航班，並將停飛期限延長至14日。航空公司強調，停飛是基於安全考量採取的預防措施，目前正密切監控天氣及空氣品質變化，後續航班安排將直接通知受影響旅客。霾害也讓新加坡空氣品質急遽惡化。根據瑞士空氣品質監測機構IQAir資料，新加坡13日清晨的空氣品質指數（AQI）一度升至193，成為當時全球空氣污染最嚴重的主要城市之一。依照AQI分級，指數超過150即屬於對健康不良的程度，超過300則達到危害健康等級。新加坡政府已啟動相關措施，協助民眾以較可負擔的價格取得霾害相關醫療服務。馬來西亞方面，13日空氣品質仍未明顯改善，其中南部柔佛州受影響最為嚴重。根據馬來西亞環境局截至13日下午的監測資料，柔佛州巴西古當（Pasir Gudang）空氣污染指數達178，為全國最高；新山拉慶（Larkin）174、哥打丁宜（Kota Tinggi）167，以及邊佳蘭（Pengerang）164，分居全國前四名。全國共有22個地區的空氣污染指數超過101，達到不健康等級，其中柔佛州8個監測地區全數上榜。此外，包括沙巴山打根、吉隆坡峇都慕達及蕉賴、森美蘭波德申，以及雪蘭莪沙亞南等地，空污指數也接近不健康門檻。受霾害影響，馬來西亞部分地區先前宣布學校停課。隨著部分州屬空氣品質稍有改善，多數學校已於13日恢復上課，但仍有3個州、1個聯邦直轄區及其他部分地區的學校持續停課。正在中國北京訪問的馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）13日表示，據馬國氣象局預測，未來兩週風向將逐漸轉向印度洋及南海，加上東北季風即將到來，預期馬來半島及砂拉越的跨境霾害可望獲得緩解。不過，他也坦言，霾害根源在於印尼加里曼丹及蘇門答臘的森林火災，並非單靠天氣變化就能立即解決。印尼每逢乾季便容易發生森林火災，今年受到聖嬰現象影響，火勢更加嚴峻，產生的濃煙隨風飄往鄰近國家，形成跨境霾害。阿末扎希指出，馬來西亞已多次提出協助印尼滅火的建議，但均遭印尼政府婉拒。印尼方面表示，已部署超過1萬9000名人員投入森林及地下火災的撲滅工作，認為目前具備足夠人力與設備，無須外國協助。阿末扎希強調，馬來西亞不應每年都成為鄰國森林火災所引發霾害的受害者，希望未來能透過人道合作及科學方法，從根本解決反覆發生的跨境空氣污染問題。