韓籍啦啦隊女神李珠珢來台擄獲大批粉絲的心，即將推出全新2027寫真月曆，10月14日中午開啟預購，限時販售至11月5日。這次李珠珢一口氣挑戰小畫家、音樂家、學生、小廚師、和服浴衣以及水手服店員等6大情境造型，對著鏡頭放電、擺拍，帶大家看見「不一樣的李珠珢」。
李珠珢寫真月曆曝光 穿學生制服、浴衣粉絲暈爆
此次2027寫真月曆以「一年十二個月，每個月都遇見不一樣的李珠珢」為概念，將六大角色融入不同月份與情境之中。李珠珢不僅穿上學生制服展現青春洋溢的少女氣息，還換上和服浴衣散發清新日系魅力。另外一套，李珠珢換上水手服，穿上短裙、綁著雙馬尾，一秒變成可愛又親切的店員，每一種角色都展現李珠珢不同於應援場上的另一面。
展現自然女友感 李珠珢寫真月曆推180cm大掛軸
對一路支持李珠珢的粉絲來說，這次的月曆讓大家不只看見舞台上的她，也能感受鏡頭前更加自然、輕鬆的魅力，六種造型從青春、可愛到優雅、知性，讓粉絲們一次獲得。為了讓李珠珢真正融入粉絲的日常，2027年寫真月曆還推出多種實用形式，包括擺放於書桌、辦公桌的桌曆，到能掛在房間的大掛曆，甚至還推出高達180cm的掛軸，無論是日常使用或收藏，都能找到最適合自己的版本，讓李珠珢不只是「每個月見一次」，而是能以不同形式出現在生活中的每一天。
李珠珢在2027年的影像作品將持續帶給粉絲更多驚喜，除了全新寫真月曆之外，團隊也預告將推出更加精彩的影像紀實書，內容將進一步走入李珠珢的生活日常，捕捉更多自然、不經意的瞬間，帶來比過往更加豐富的生活感與女友感影像。少了舞台上的距離感，多了鏡頭前最真實、最親近的一面。
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此次2027寫真月曆以「一年十二個月，每個月都遇見不一樣的李珠珢」為概念，將六大角色融入不同月份與情境之中。李珠珢不僅穿上學生制服展現青春洋溢的少女氣息，還換上和服浴衣散發清新日系魅力。另外一套，李珠珢換上水手服，穿上短裙、綁著雙馬尾，一秒變成可愛又親切的店員，每一種角色都展現李珠珢不同於應援場上的另一面。
對一路支持李珠珢的粉絲來說，這次的月曆讓大家不只看見舞台上的她，也能感受鏡頭前更加自然、輕鬆的魅力，六種造型從青春、可愛到優雅、知性，讓粉絲們一次獲得。為了讓李珠珢真正融入粉絲的日常，2027年寫真月曆還推出多種實用形式，包括擺放於書桌、辦公桌的桌曆，到能掛在房間的大掛曆，甚至還推出高達180cm的掛軸，無論是日常使用或收藏，都能找到最適合自己的版本，讓李珠珢不只是「每個月見一次」，而是能以不同形式出現在生活中的每一天。
李珠珢在2027年的影像作品將持續帶給粉絲更多驚喜，除了全新寫真月曆之外，團隊也預告將推出更加精彩的影像紀實書，內容將進一步走入李珠珢的生活日常，捕捉更多自然、不經意的瞬間，帶來比過往更加豐富的生活感與女友感影像。少了舞台上的距離感，多了鏡頭前最真實、最親近的一面。