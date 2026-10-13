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高雄市積極拓展國際教育合作，深化臺韓教育交流。韓國城南教育支援廳金鐘敏局長今（13）日上午率領教育及學校代表團拜會高市府教育局，雙方就國際教育、校際交流及未來合作方向交換意見，分享教育推動經驗。訪問團此行並安排參訪高雄市苓雅區中正國小及信義國小，深入了解高雄教育現場與學校特色，為後續教育合作及校際交流奠定基礎。高市府教育局12日由局長吳立森與韓國京畿道城南教育支援廳簽署教育交流與合作備忘錄（MOU），並與軍浦義王教育支援廳簽署合作意向書（LOI），展現高雄積極拓展國際教育夥伴網絡、深化臺韓教育合作的具體成果。教育局長吳立森表示，此次與城南教育支援廳簽署MOU，並與軍浦義王教育支援廳簽署LOI，象徵雙方合作由教育參訪進一步拓展至教育行政與機構層級的交流，為未來學校合作及師生互動建立更穩固的基礎。期待透過學校媒合、師生互訪、線上共學及文化藝術等多元方式，促進雙方教育經驗分享，讓更多高雄學子拓展國際視野，也讓韓國教育夥伴深入認識高雄的教育特色與城市文化。教育局表示，高雄市與韓國目前已締結47校次姊妹校，交流形式涵蓋姊妹校互訪、國際教育旅行、線上交流及學生文化交流等，並定期邀請韓國合作學校參與每年辦理的「亞洲學生交流計畫」，持續創造跨文化學習機會。未來將以此次簽署合作文件為基礎，持續媒合雙方學校，結合實體互訪、教師專業交流與數位共學，促進教育資源共享，讓國際教育融入日常學習，持續拓展高雄全球教育合作網絡。