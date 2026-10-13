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李彥秀稱認同社工師全聯會聲明 社工：那就好好道歉

國民黨近日猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋過往談論的毒品政策，國民黨立委李彥秀竟稱「以後社工人員會在社區提供毒品」，引發社工界不滿。台北市社會工作人員職業工會日前也前往李彥秀服務處抗議。而北市社工職業工會副理事長沈曜逸提到，李彥秀至今尚未道歉，「真的覺得李彥秀超級不負責任」。對於李彥秀提及，未來社區可能出現社工提供毒品給藥癮者，引起社工界反彈。沈曜逸直指，台北市長蔣萬安跟李彥秀都說，是沈伯洋寫的文章造成大家的恐慌，但社工看完台北市長參選人沈伯洋的文章「根本不會恐慌。」沈曜逸提到，有知識的人都知道，所謂社區中心的「社區」，指的是「醫院之外」，也就是「社區毒防中心」，而非李彥秀所指的里民社區活動中心。他說，「有知識的人」就會知道這類公衛減害醫療系統，是要讓有心戒毒的人「可近性」接受到這些資源。而沈伯洋文章內所提「社工機制予以協助」。沈曜逸直言，予以協助哪裡可聯想到「在社區裡發毒品？」這不是有心要嫁禍栽贓、不然會是什麼？沈曜逸強調，社工機制的協助是透過專業評估、個案管理等跨專業合作，協助藥物使用者降低風險，接受治療並逐步恢復社會功能。他提到，自己認識的國民黨都有良知判斷，即便彼此立場不同，也懂得尊重。但李彥秀說自己完全認同社工師全聯會發的聲明，沈曜逸提到，「如果你真的認同是不是要好好道歉？」還是又只是敷衍社會大眾，但實際上持續製造不實言論。他直言「我真的覺得李彥秀超級不負責任，對不起國民黨的黨員，為了你這種不實的發言，他們也無地自容。」不過，與社工基層的對話，沈曜逸說，有邀請沈伯洋進行客廳會，但因為其行程忙碌，所以還沒進行相關回應。而社工界仍希望可以跟他們進行基層的對話，包括如何增加人力等，盼能有機會好好討論細節。