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開打時間 客隊 主隊／場地 賽事焦點 07:00 AM 克里夫蘭騎士 奧蘭多魔術 兩隊再度交手 07:00 AM 紐約尼克 多倫多暴龍 雷納德有望回歸首秀 08:00 AM 印第安納溜馬 奧克拉荷馬雷霆 2025年總冠軍賽組合重演 10:00 AM 金州勇士 洛杉磯湖人（拉斯維加斯） 柯瑞、唐西奇焦點對決 10:00 AM 波特蘭拓荒者 沙加緬度國王 拓荒者背靠背出賽

▲湖人球星唐西奇（Luka Doncic）上一場對國王僅出賽25分鐘便攻下23分，逐漸找回新賽季進攻節奏。（圖／美聯社／達志影像）

▲前暴龍奪冠功臣雷納德（Kawhi Leonard）重返多倫多後，預計在對尼克之戰迎來今年熱身賽首度登場。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27年NBA新賽季即將開打，季前熱身賽今（14）日共有5場比賽登場，其中最大焦點莫過於金州勇士與洛杉磯湖人的加州內戰，雙方將移師拉斯維加斯交手，由柯瑞（Stephen Curry）與唐西奇（Luka Dončić）領軍，提前為新賽季開幕戰暖身。另一方面，奧克拉荷馬雷霆在主場迎戰印第安納溜馬，再度上演2025年NBA總冠軍賽對戰組合；衛冕軍紐約尼克則作客多倫多暴龍，迎戰預計迎來熱身賽首秀的雷納德（Kawhi Leonard）。以下《NOWNEWS》整理10月14日NBA熱身賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。湖人與勇士將在台灣時間上午10點於拉斯維加斯T-Mobile Arena交手，這是雙方季前熱身賽再次碰頭，也是新賽季開幕戰前的重要暖身。湖人上一場以114：110擊敗沙加緬度國王，唐西奇僅出賽25分鐘便攻下23分，里夫斯（Austin Reaves）也迎來今年熱身賽首度登場，兩名後場核心逐漸找回比賽節奏。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）持續調整新陣容，除了讓唐西奇主導進攻，也希望透過里夫斯的持球與無球跑動，建立更有效率的進攻體系。湖人目前熱身賽取得2勝1敗，前一次面對勇士時遭到壓制，這次也希望改善防守與轉換進攻的表現。勇士方面，柯瑞依然是球隊主要進攻發動者，搭配格林（Draymond Green）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）維持傳切體系。不過勇士目前面臨前場配置問題，波辛吉斯（Kristaps Porziņģis）因健康因素暫時缺陣，總教練柯爾（Steve Kerr）考慮讓格林擔任先發中鋒，搭配較小型的陣容出戰。另一場焦點賽事，由奧克拉荷馬雷霆在主場迎戰印第安納溜馬，這也是兩支2025年NBA總冠軍賽隊伍再次交手。雷霆前一場作客亞特蘭大老鷹，以110：113惜敗，熱身賽至今吞下3連敗；溜馬則希望透過季前賽重新建立主力陣容默契。溜馬最大看點是控球後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的回歸。他先前因阿基里斯腱重傷長時間缺陣，如今重新回到球場，球隊也需要讓他與新加入的中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）建立擋拆配合。雷霆則持續以吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為攻擊核心，搭配傑倫．威廉斯（Jalen Williams）與霍姆格倫（Chet Holmgren），透過持球突破、外線投射及高強度防守帶動節奏。兩隊2025年曾在總冠軍賽激戰7場，如今再度對決，雖然熱身賽不以勝負為唯一目標，但仍是觀察溜馬進攻體系恢復程度與雷霆輪替深度的重要機會。衛冕軍紐約尼克目前熱身賽陷入3連敗，上一場主場迎戰明尼蘇達灰狼，以104：122吞敗。布朗森（Jalen Brunson）攻下全隊最高20分，但灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）轟下26分，帶領球隊取得18分大勝。尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後表示，目前刻意使用較簡單的進攻戰術，主要是希望觀察球員在對手能夠預判戰術時，如何透過臨場反應與團隊配合完成進攻。由於尼克連續兩天出賽，球隊預計讓多名主力休息，布朗森等核心是否登場仍有變數。暴龍方面，最大話題則是雷納德預計迎來重返多倫多後的首場熱身賽。這名前NBA總冠軍賽MVP曾在2019年帶領暴龍奪冠，今年休賽季重新加盟，球團希望他能提升球隊鋒線攻守能力。暴龍總教練拉賈科維奇（Darko Rajaković）已透露，雷納德完成球隊練習後狀態良好，預計可以出戰尼克。克里夫蘭騎士與奧蘭多魔術同樣值得關注，雙方前一場才在克里夫蘭交手，騎士以119：105擊敗魔術，此役移師奧蘭多，將是兩隊短時間內第2度正面對決。騎士持續讓米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）與莫布里（Evan Mobley）磨合攻守角色，魔術則以班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）為主要進攻核心，如何改善上一場的失誤問題，是魔術本場調整重點。另一場由波特蘭拓荒者作客沙加緬度國王。拓荒者上一場以119：66狂勝英國倫敦雄獅，熱身賽取得2連勝，韓德森（Scoot Henderson）與卡馬拉（Toumani Camara）各拿14分，中國長人楊瀚森則貢獻13分、4籃板、4助攻。NBA官方付費串流平台，可透過手機、平板及電腦觀看季前熱身賽，實際場次依地區轉播權而定。台灣NBA轉播管道之一，熱身賽是否播出依當日節目表確認。可透過中華電信MOD、Hami Video及ELTA.tv查詢相關賽事轉播。提供賽程、即時比分、球員數據與比賽精華。