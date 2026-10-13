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曾在美國擔任執業律師的台北市長蔣萬安，英文能力近來頻頻成為網路討論焦點，繼2024年赴哈佛大學演講時，問答環節一度說不出「政黨傾向」的英文；如今，他在2025年向外賓介紹台灣垃圾車文化，脫口說出「trash time」的舊影片也再度流傳。對此，律師林智群出面解析英文用法，讓蔣萬安的英文表達能力再掀討論。林智群表示，當外賓聽到蔣萬安以「trash time」介紹垃圾車文化時，露出了超震驚的表情，因為在一般英語的語境中，通常指的是體育比賽中的「垃圾時間」，也就是當比賽勝負大致底定、比賽進入尾聲時，剩餘時間的比賽內容往往對勝負結果影響有限。林智群說明，如果要向外國人表達日常生活中的「倒垃圾時間」，更自然的說法可以是「trash pickup time」。或者可以說「time to take out the trash」，就是提醒大家「該拿垃圾出去倒了」，上述兩種說法都比單獨使用「trash time」更能清楚傳達垃圾車到來、民眾準備倒垃圾的情境。不少網友也紛紛留言吐槽「英文程度真的low到極點」、「好驚恐的表情…」、「萬安大概覺得自己輸了，這一個多月已經進入垃圾時間」、「台北市還有40幾天的垃圾時間」、「那A安捏！不是在美國攻讀博士？原來都是在騙！」、「蔣寶是在說他的剩餘任期」、「聽他講話才真的是trash time」。