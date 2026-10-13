我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BABYQUEEN官方發聲明宣布Mity因懷孕暫停活動的消息。（圖／翻攝自微博）

5人AI偶像女團BABYQUEEN主打韓國風格，團體也即將於近期出道，不料昨（12）日官方突然在社群發聲明宣布成員Mity（金敏蒂）將暫停活動的消息，原因還是懷孕，「為做好孕期健康管理、安穩待產，在與本人充分商議後，決定暫停所有團體、個人綜藝及舞台行程。」隨後Mity也發文向粉絲道歉。公司超活人感的神操作直接讓眾人看傻，直呼：「這個世界終究還是瘋了。」BABYQUEEN官方社群簡介標註「出道coming soon」，暗示團體即將在近期出道。不料昨日官方突發聲明宣布Mity暫停活動，「為做好孕期健康管理、安穩待產，在與本人充分商議後，決定暫停所有團體、個人綜藝及舞台行程。」官方也表示Mity在活動期間認真對待每個舞台，以及成員、粉絲，留下了珍貴回憶，公司也決定尊重她選擇，全力支持她休養期間的健康管理。最後官方強調這次暫停活動是休產假的階段性休息，後續回歸會另行公告，並請粉絲理解，喊話：「請勿過度揣測私人生活。」緊接著，Mity本人也發聲道歉，表示因這樣消息問候粉絲，感到心情很沉重，對於因自己問題，讓團體回歸受到影響，以及讓粉絲擔心、失望，感到非常愧疚。她透露在得知懷孕後，經過長時間思考、與成員商量後，決定暫時離隊、專心休養，並向成員及工作人員道歉。Mity難過說道：「我真的很想和成員們一起站上舞台，也不想讓粉絲們看到不完整的團隊。但現在，我必須先對自己的身體和新的生命負責。」並希望大家不要責怪成員，繼續為她們應援，承諾恢復健康後，會繼續站上舞台。AI偶像團體這麼活人感的操作，也火速引發熱議，「這個世界終究還是瘋了，抽象到我無法理解」、「AI向真人靠攏不是這個靠攏啊喂！」、「孩子的爸是誰？不想幹了就直說。」但有人翻出BABYQUEEN的官方帳號，發現追蹤人數僅百人，認為這是想炒熱度的操作，掀起高度討論。