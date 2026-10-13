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▲台灣電力公司高雄區營業處進行重陽送暖活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台電高雄區營業處處長林昶旭(右)攜手社會局中區服務中心主任趙若新(左)進行重陽送暖活動。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台電高雄區營業處攜手社會局中區服務中心進行重陽送暖活動，高雄區營業處處長林昶旭(右)致送生活扶助金給急需幫助的民眾，希望緩解當前緊急困難。(圖／台電高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處於今(13)日上午，由高雄區營業處處長林昶旭率隊，到高雄市鹽埕區鹽埕社會福利服務中心，進行重陽送暖到鄰里活動，並在該中心協助下，找到急需幫助的民眾，送上生活扶助金，希望緩解當前緊急困難。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭，是由高雄區營業處總務組經理陳嘉裕等人陪同，到高雄市鹽埕區鹽埕社會福利服務中心，進行重陽送暖到鄰里活動，受到高雄市政府社會局中區服務中心主任趙若新率員熱烈歡迎。台電公司高雄區營業處處長林昶旭表示，台電高雄區營業處針對該區處附近鄰里的公益活動已持續逾十年，這樣的活動不僅能幫助人，更希望喚起其他企業積極加入善行，幫助弱勢。林昶旭說，在此次受扶助的民眾中，林阿姨因家中發生火災，導致家庭經濟陷入困頓，並一度無家可歸，目前由社會局協助逐步重建生活。此外，年長的謝阿媽與多名孫子女同住，家中主要經濟來源僅仰賴長孫女的兼職收入，且尚有子女仍在就學，另須負擔房租及日常生活開銷，經濟壓力十分沉重，而高齡的劉伯伯則因妻子為身心障礙者，同住的次子又因遭遇嚴重車禍，致使家庭生活陷入困境，照顧與經濟負擔均相當沉重，亟需外界協助，當他們收到台電的生活扶助金時，除了實質減輕眼前的經濟負擔，也感受到來自社會的關懷與溫暖。高雄市政府社會局中區服務中心主任趙若新指出，感謝台電公司高雄區營業處協助鹽埕社會福利服務中心找到急需幫助的民眾，並送上生活扶助金，希望緩解當前緊急困難。趙若新並指出，社會上有許多生活窘迫的家庭，他們卻仍不放棄希望。最重要的是，我們能在這些家庭最迫切急需的時候，即時給予幫助，讓他們能度過人生最辛苦的階段，並感受到社會的愛與溫暖，希望台電高雄區營業處的愛能不斷傳遞持續擴散，以幫助更多需要幫助的人。