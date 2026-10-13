每到單數月25日都會開獎的統一發票大家都已經習以為常，10幾年來也已經創造將近1000位千萬幸運得主，但你是否好奇，為什麼國外很少有國家有這項政策，但台灣卻可以憑藉消費拿發票就中獎1000萬元？其實這背後的原因不單單是政府送錢給民眾，而是政府為了掌握商家營業狀況，減少逃漏稅的重要制度，還能夠讓消費者跟商家保有一張「購買憑證」解決消費糾紛問題，一舉多得的設計真的非常聰明。
台灣為何能靠發票中獎？真相藏75年超聰明：逃漏稅店家全跑不掉
根據財政部「財政史料陳列室」記載，台灣統一發票的給獎制度最早追溯到1950年，原本政府難以「準確掌握商家實際銷售情況」，不能夠判斷商家申報營業額是否正確，後來台灣省政府財政廳長任顯群研擬《臺灣省營利事業統一發貨票辦法》及《臺灣省營利事業統一發貨票給獎暫行辦法》，在1951年元旦正式實施。
這套辦法把消費者也考量進去，出現「發票給獎」的制度，鼓勵民眾拿取發票可以對獎，交易也能夠留下查核紀錄，防止商家虛報營業金額逃漏稅，也能保障消費者跟店家留有「購買憑證」。結果成效非常之好，1951年年度營業稅收高達5100萬以上，相較前一年竟然大幅度增加2900萬元，增加約75%，也奠定了往後發票給獎制度至今，稅收規模也明顯逐年成長。
發票獎金從哪來大解密！開獎竟是愛國獎券號碼
許多人也好奇，那這筆獎金到底從哪裡來？1970年，營業稅法修訂，明定財政部為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，得訂定統一發票給獎辦法，由全年營業稅收入總額提出1％；1978年又修法改為3％，配合新制營業稅後，以收銀機開立統一發票的大量給獎需求，民眾的參與意願更強。
有趣的是，現在發票開獎都是另外開出號碼提供民眾對獎，但早期是配合愛國彩券開出的號碼給獎，中期由省、市分別開出號碼給獎，到後期才統一由財政部租稅教育及宣傳推行小組負責辦理開獎，統一發票開獎日的晚報，以及隔日早報的銷售量，明顯高出平日，這張小發票的威力，的確不容小覷。
統一發票2011年才有1000萬獎項！近千位千萬富翁誕生
然而統一發票從最早獎金只有5萬元，一直演變到2011年出現重大轉折誕生1000萬獎項，後續2013年開始推動雲端發票專屬獎，一開始只有2000元獎項到現在也有100萬、500元、800元獎項。根據財政部最新在10月公佈資料，從2011年起至今年5月、6月期，累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際有986張兌領成功。
一套發展超過75年的統一發票系統，不僅讓政府能夠掌握商家營業狀況、增加營業稅收，同時又能讓民眾有兩個月對獎樂趣、致富可能性，現在來說真的是非常棒的德政，你也曾經是統一發票中大獎的幸運兒嗎？
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財政部「財政史料陳列室」記載，台灣統一發票的給獎制度最早追溯到1950年，原本政府難以「準確掌握商家實際銷售情況」，不能夠判斷商家申報營業額是否正確，後來台灣省政府財政廳長任顯群研擬《臺灣省營利事業統一發貨票辦法》及《臺灣省營利事業統一發貨票給獎暫行辦法》，在1951年元旦正式實施。
這套辦法把消費者也考量進去，出現「發票給獎」的制度，鼓勵民眾拿取發票可以對獎，交易也能夠留下查核紀錄，防止商家虛報營業金額逃漏稅，也能保障消費者跟店家留有「購買憑證」。結果成效非常之好，1951年年度營業稅收高達5100萬以上，相較前一年竟然大幅度增加2900萬元，增加約75%，也奠定了往後發票給獎制度至今，稅收規模也明顯逐年成長。
許多人也好奇，那這筆獎金到底從哪裡來？1970年，營業稅法修訂，明定財政部為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，得訂定統一發票給獎辦法，由全年營業稅收入總額提出1％；1978年又修法改為3％，配合新制營業稅後，以收銀機開立統一發票的大量給獎需求，民眾的參與意願更強。
有趣的是，現在發票開獎都是另外開出號碼提供民眾對獎，但早期是配合愛國彩券開出的號碼給獎，中期由省、市分別開出號碼給獎，到後期才統一由財政部租稅教育及宣傳推行小組負責辦理開獎，統一發票開獎日的晚報，以及隔日早報的銷售量，明顯高出平日，這張小發票的威力，的確不容小覷。
然而統一發票從最早獎金只有5萬元，一直演變到2011年出現重大轉折誕生1000萬獎項，後續2013年開始推動雲端發票專屬獎，一開始只有2000元獎項到現在也有100萬、500元、800元獎項。根據財政部最新在10月公佈資料，從2011年起至今年5月、6月期，累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際有986張兌領成功。
一套發展超過75年的統一發票系統，不僅讓政府能夠掌握商家營業狀況、增加營業稅收，同時又能讓民眾有兩個月對獎樂趣、致富可能性，現在來說真的是非常棒的德政，你也曾經是統一發票中大獎的幸運兒嗎？