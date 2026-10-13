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台灣為何能靠發票中獎？真相藏75年超聰明：逃漏稅店家全跑不掉

原本政府難以「準確掌握商家實際銷售情況」，不能夠判斷商家申報營業額是否正確

1951年年度營業稅收高達5100萬以上，相較前一年竟然大幅度增加2900萬元，增加約75%，也奠定了往後發票給獎制度至今，稅收規模也明顯逐年成長。

▲統一發票制度最早追溯至1950年，設計就是為了掌握店家經營狀況，防止有店家虛報營收金額逃漏稅，同時又保障消費者跟店家有「購買憑證」留存。（圖/記者張嘉哲攝）

發票獎金從哪來大解密！開獎竟是愛國獎券號碼

1978年又修法改為3％

現在發票開獎都是另外開出號碼提供民眾對獎，但早期是配合愛國彩券開出的號碼給獎

▲現在發票開獎都是另外開出號碼提供民眾對獎，但早期是配合愛國彩券開出的號碼給獎，獎金是從營業稅提撥3%來當作發放獎金來源。（圖/記者張嘉哲攝）

統一發票2011年才有1000萬獎項！近千位千萬富翁誕生

從2011年起至今年5月、6月期，累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際有986張兌領成功。