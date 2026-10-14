遊戲大廠Square Enix於10月推出了Steam版《FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster》遊戲更新檔，修復了多年來玩家持續反映的遊戲異常問題。作為《FINAL FANTASY》系列中深受玩家喜愛的經典作品，其高畫質復刻版最早於2013年發售，並於2016年正式登陸Steam平台，這次更新也是《FF X/X-2》睽違7年後的更新，這次主要是解決玩家遊玩時畫面突然變綠或遊戲崩潰等狀況。
遊戲設計跟不上硬體 遊玩中出現綠畫面
據非官方調查指出，這些困擾玩家多年的錯誤，源自於遊戲本身採用32位元應用程式設計，該架構將可用虛擬空間限制在2GB以內，導致玩家在長時間遊玩、開啟高畫面設定或採用高速模式時，特別容易觸發畫面變綠或遊戲崩潰問題。
隨著現代高規格PC普及，硬體效能提升反而使相關問題更加頻繁地出現，統計顯示，在Steam評論區中，2016年至2020年間有60篇討論綠色畫面的文章，但在此之後相關討論急遽增加至330 篇。這項技術瑕疵也直接衝擊了遊戲的社群聲譽，Steam玩家對於遊戲的評價從原本的「極度好評」下滑至「大多好評」。
更新後解決問題 玩家給予正面評價
雖然遊戲官方Square Enix並未公開詳細的更新內容與修改細節，但更新檔釋出後已經有不少玩家進行實測，並表示問題已經解決，這些困擾玩家已久的問題，終於被解決了。
《FINAL FANTASY X》講述一行冒險者為擊敗破壞性怪物「辛」而踏上旅程的故事，玩家角色提達是水鬥球運動的球星，在家鄉札納爾坎德被辛毀滅後發現自己身處異世界的史匹拉，在到達史匹拉後不久，提達加入了召喚士優娜巡迴朝聖並消滅辛的隊伍。
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據非官方調查指出，這些困擾玩家多年的錯誤，源自於遊戲本身採用32位元應用程式設計，該架構將可用虛擬空間限制在2GB以內，導致玩家在長時間遊玩、開啟高畫面設定或採用高速模式時，特別容易觸發畫面變綠或遊戲崩潰問題。
隨著現代高規格PC普及，硬體效能提升反而使相關問題更加頻繁地出現，統計顯示，在Steam評論區中，2016年至2020年間有60篇討論綠色畫面的文章，但在此之後相關討論急遽增加至330 篇。這項技術瑕疵也直接衝擊了遊戲的社群聲譽，Steam玩家對於遊戲的評價從原本的「極度好評」下滑至「大多好評」。
雖然遊戲官方Square Enix並未公開詳細的更新內容與修改細節，但更新檔釋出後已經有不少玩家進行實測，並表示問題已經解決，這些困擾玩家已久的問題，終於被解決了。
《FINAL FANTASY X》講述一行冒險者為擊敗破壞性怪物「辛」而踏上旅程的故事，玩家角色提達是水鬥球運動的球星，在家鄉札納爾坎德被辛毀滅後發現自己身處異世界的史匹拉，在到達史匹拉後不久，提達加入了召喚士優娜巡迴朝聖並消滅辛的隊伍。