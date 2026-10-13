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國泰投信之前爆發郭明鑑兼職爭議，鑑於近期投信事業利害關係人內部控制缺失的違規情事，影響投信事業聲譽及投資人權益，金管會今（13）日公布「強化證券投資信託事業治理措施」，祭出10道強化監管措施，並分2階段實施，第1階段今年底、第2階段明年6月底上路，要求元大、富邦、國泰、群益、統一、復華等規模上兆元投信業者，設置非利害關係董事或發布函令規範負責人兼職行為，違反者恐處警告停業解職等處分。為促使投信事業落實受託管理責任，履行善良管理人注意義務及忠實義務，金管會就公司治理、內部控制及資訊揭露3大面向，提出10項強化投信事業治理措施。在公司治理，除要求一定規模以上之投信事業設置非利害關係董事，並由非利害關係董事設置公司治理委員會，負責事業的利益衝突辨識與防制措施，及規劃事業相關內部規定或作業規範。同時，也敦促投信事業落實董事會與總經理的職責，建立有效問責機制，並強化法令遵循、內部稽核及風險管理的職能，型塑高度誠信經營文化。在內部控制部分，要求精進投信事業內部控制標準規範及稽核制度，納入內部人資料覆核及稽核機制，針對實務執行及風險管理需求，強化相關控制與查核機制，並敦促投信事業加強自行查核，善盡內部控制及風險管理責任，強化相關內部控制制度的設計及執行，並透過外部查核機制檢視投信事業內部控制制度的辦理情形。此外，金管會要求訂定負責人兼任規範及強化利害關係人申報控管機制，除發布函令規範負責人兼職行為，並要求訂定內部控制制度及落實相關管理措施，亦要求投信事業規劃建立利害關係人申報及交易控管機制，以提升資料完整性與正確性，並加強教育訓練，要求董事會成員持續參加利益衝突等主題的進修課程，以提升對於相關事件的敏感度與處理能力。在資訊揭露方面，要求精進重大偶發事件之通報及揭露機制，除訂定「投信投顧業通報重大偶發事件應遵循事項」以強化重大偶發事件辨識、通報及相關處理作業，於重大偶發事件通報流程內，增訂具實質強制投信事業須對外公開說明與資訊揭露機制。同時，強化重大事項公告申報規範，擴大應公告申報之重大影響受益人權益之事項範圍，使攸關受益人權益之重要資訊均能適時揭露。金管會表示，上述措施從公司治理、內部控制及資訊揭露3大面向，強化投信事業治理機制，金管會將分2階段推動，循序漸進落實各項措施，以維護投資人權益並確保資產管理市場的穩健發展。