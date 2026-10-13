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▲秀泰影城進駐高雄義享樂漾廣場，預計2027年暑假登場。（圖／義享樂漾廣場提供）

位於北高雄的「義享天地」持續擴大商業版圖，整體涵蓋已營運的義享時尚廣場、高雄萬豪酒店，以及預計於2027年啟用的義享樂漾廣場與義享帝國商辦。其中，「義享樂漾廣場」將結合購物中心與「秀泰影城」；同棟建築15樓至28樓則規劃為義享帝國商辦。義享樂漾廣場表示，待義享樂漾廣場、秀泰影城與義享帝國商辦全面營運後，預估每日可匯聚逾2.5萬人次的商務、消費與休閒人潮；進一步與義享時尚廣場及高雄萬豪酒店相互串聯後，義享天地各場域年度總進出人次預估上看2,000萬，形成涵蓋商務辦公、企業交流、購物餐飲、影城娛樂與旅宿的完整生活生態。「義享帝國商辦」樓層總樓地板面積約14,000坪，共規劃85個辦公單元。進駐的企業涵蓋來自美、日的跨國半導體設備及測試業者，產業鏈延伸至晶圓製程、半導體測試、精密加工及先進封裝等設備領域，並匯聚金融科技、大型金融機構與專業服務業。國際連結、人才交流及跨域合作潛力的科技與金融產業聚落。備受關注的影城部份，義享樂漾廣場正式宣布攜手秀泰影城。影城規劃進駐11樓至14樓，空間規模約4,500坪；最大影廳規畫設置寬30公尺高16.2公尺的超大銀幕，總面積達486平方公尺，預計可容納約500名觀眾。雙方將以打造全台指標性旗艦影城為目標，聚焦觀影品質與空間舒適度，透過巨幅畫面影音設備的結合，讓觀眾能在細膩影像與豐富的聲音層次中享受電影。秀泰影城指出，以2027年暑假開幕為目標，實際影廳規格、特殊影廳品牌、設施內容及正式開幕日期，將依建置進度陸續公布。