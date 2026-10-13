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岡山工廠下午突竄火！消防出動22車49人灌救

▲這起火警發生於岡山區前鋒路一處工廠，現場濃煙不斷竄升，鐵皮結構遭火勢燒到塌陷變形。由於火勢猛烈，甚至延燒至一旁的綠能科技公司。（圖／Threads@ob25hy_h_）

陳其邁示警空品受影響 岡山、橋頭、燕巢注意

▲高雄市長陳其邁轉發環保局警訊指出，目前風向為偏西北風，污染物可能往東南方向傳遞，預估岡山區、橋頭區及燕巢區的空氣品質將受到影響。（圖／高雄市政府）

高雄市岡山區今（13）日下午傳出工廠火警！岡山北街一處金屬製造工廠下午3時許不明原因起火，現場火勢猛烈、黑煙直竄天際，鐵皮屋頂甚至被燒到塌陷變形，火勢一度延燒至一旁的綠能科技公司。高雄市消防局緊急出動22車、49人前往搶救，目前是否有人受困仍待確認。高雄市長陳其邁稍早也提醒，火警可能影響周邊空氣品質，岡山、橋頭及燕巢區居民如聞到異味，應提高警覺並適時關閉門窗。這起火警發生於岡山區前鋒路一處工廠，現場濃煙不斷竄升，鐵皮結構遭火勢燒到塌陷變形。由於火勢猛烈，甚至延燒至一旁的綠能科技公司，消防人員獲報後立即派遣22車、49人到場灌救，並調派怪手協助拆除鐵皮，讓消防水線能直接深入起火處。截至目前，是否有人員受困仍有待確認，詳細起火原因及財物損失也尚待相關單位進一步調查。針對岡山工廠火警，高雄市長陳其邁轉發環保局警訊指出，目前風向為偏西北風，污染物可能往東南方向傳遞，預估岡山區、橋頭區及燕巢區的空氣品質將受到影響。陳其邁提醒，現場火勢尚未撲滅，周邊居民若聞到異味，應留意空氣品質變化，並適時關閉門窗，減少受到煙霧及污染物影響。