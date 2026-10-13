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▲四年前在江之島旅遊被老鷹叼走吉伊卡哇，韓國女孩近期重返傷心地，緊緊握住娃娃。（圖／翻攝自@i_melody_you／X）

妳還記得她嗎？四年前一名韓國女子前往日本鎌倉市知名景點江之島旅遊時，在海邊拿出心愛的吉伊卡哇娃娃進行「娃活」，正準備與它合影時，一隻老鷹突然襲來劫走吉伊卡哇，讓女子不得不在社群發出尋娃啟事。時隔四年，這名女子再度來到江之島海邊，這次她同樣帶上吉伊卡哇，相較四年前，展現出無比強勁的手勁。江之島與鎌倉海邊時常有老鷹（黑鳶）盤旋，過去有許多民眾的食物或東西被搶的經驗，曾有一名男童手中握著麵包，直接被老鷹劫走，引發話題。這名韓國女子在2022年10月曾到江之島觀光，她當時發布1支影片，只見她原本一手拿著娃娃，另一手握著手機錄影，但在下一秒，一雙銳利的爪子瞬間掃過，吉伊卡哇瞬間被搶走，女子發出驚恐的叫聲。她貼出影片後，希望日本民眾能幫他一起尋找，所幸最後在當地民眾熱心協尋下，女子在15分鐘後於距離老鷹搶劫地點不遠處的人行道上，撿回吉伊卡哇，但娃娃後腦被老鷹抓破。女子這段2秒影片掀起千萬觀看，她事後也反省自己心存僥倖，無視注意老鷹的警示語，同時也在YouTube發布相關影片提醒民眾注意江之島的老鷹，也吸引百萬觀看。時隔四年，這名韓國女子近日再度重返江之島，同樣帶著吉伊卡哇娃娃進行「推活」，只見這次，她的手緊緊握住吉伊卡哇，娃娃的臉甚至當場變形，許多網友發現她再度重回傷心地，笑稱「感受到了堅強的意志啊」。