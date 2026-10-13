我是廣告 請繼續往下閱讀

親抽塔羅看選情 沈伯洋事隔2個月又出現「超級好牌」

塔羅牌給建議 「不要想太多做就對了！」

民進黨台北市長參選人沈伯洋13日接受《上報》專訪，最後也拿出隨身攜帶的塔羅牌，預測接下來選戰的發展，代表未來抽中「聖杯三」，大方向是象徵勝利感；代表周遭環境則是抽到經典好「太陽」，2個月前為預測選情也抽到相同的牌，沒想到又再次出現；在象徵結果方面抽中「寶劍二」，代表有一定程度的憂愁，總結上述所抽到的牌，選戰最後會遇上挑戰，周遭環境很好，未來的走勢看起來也很好，最後會面臨一個決定，可能會影響到最後的結果，「雖然會遇到一些抉擇，但是不要想太多做就對了」。沈伯洋接受《上報》專訪，應主持人要求透過塔羅牌來問「台北會不會順起來？」沈伯洋解釋，依照自己所學的塔羅流派，占卜原則上應由當事人親自抽牌，舉例如果要預測台中市長選舉結果，理論上應由何欣純或江啟臣抽牌，所以要問台北會不會順起來，理論上是市長蔣萬安抽牌，因此把題目改為選戰最後的挑戰，並選擇以「六芒星牌陣」解析過去、現在、未來、潛意識、周遭環境、解決建議與最終結果。沈伯洋說，代表過去的牌是「聖杯一」是水元素，之前2個月前也抽過情感滿溢的意象，彷彿預告「洋流」即將出現；代表現在的「金幣五」，象徵某種程度的匱乏，可能反映資源不足的處境或原則不夠。自己則解讀，在資源上還是比較不足。代表未來的「聖杯三」時，牌面呈現3人開心慶祝，象徵勝利感，這是大方向；代表潛意識是「寶劍」，可以往前走但自己不知道，背後萬劍，受傷了但是走得出來；代表周遭環境的牌更出現超級好牌「太陽」，沈伯洋直呼這應該是塔羅裡面最好的一張牌，大環境是大太陽，2個月前為預測選情也抽到相同的牌，沒想到又再次出現。代表結果是「寶劍二」，沈伯洋說明，不是猶豫不決的抉擇，這張牌呈現人物蒙住雙眼，上頭還有月亮，代表一定程度的憂愁，說明現在周遭環境很好，未來的走勢看起來也很好，最後會面臨一個決定，可能會影響到最後的結果。至於代表建議則是抽到「權杖侍者」，沈伯洋表示，這代表行動力，雖然遇到一些抉擇，但是不要想太多做就對，這大概是未來40幾天選戰的寫照。最後也提到自己已經很久沒有正式抽牌了，其實蠻緊張的，坦言「很怕是很恐怖的結果」。