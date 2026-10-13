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▲澍陽建設岡山「澍風景」系列，以現代建築美學融合居住機能，已獨特白派美學，從建築立面到空間尺度皆講究細節，獨具風格的城市風景，成為區域建築代表作。（圖／業者提供）

▲澍陽建設再度回到大社市中心，推出全新作品「澍陽映像」，延續深耕在地的建築理念，以現代簡約美學融合實用居住機能，打造兼具質感與舒適性的宜居住宅。（圖／業者提供）

房市景氣變化下，真正能經歷考驗的建設品牌，是一棟棟紮實的建築實力。高雄在地28年澍陽建設，深耕北高雄美學透天市場，自民國87年創立以來，以匠心精神雕琢每一座建築，從選地、規劃、施工到完工交付，堅持以最高標準成就每一座作品。建築足跡從岡山、橋頭、燕巢、路竹、大社等，遍佈北高雄生活圈，以獨具一格的美學風格藝墅作品，在市場上建立品牌識別與口碑。岡山美學透天推案王，樹立品牌特色口碑。澍陽建設於岡山區推出「澍風景」系列，作品融合格柵、仿清水模塗料、抿石子，極簡白、灰色系，讓外觀呈現出結構樸質的建築美學，將「透天」跳脫傳統單一住宅形式，昇華成建築美學作品，建立起品牌鮮明識別。在建築規劃上，相較於標準化集合式透天住宅，澍陽建設更堅持從土地條件、建築面寬、採光、動線到停車空間，從居住者角度出發，滿足美學質感更兼顧居住生活品質，更讓建築歷久彌新，也讓品牌歷久彌堅。獨到選地「擇」學，緊跟產業與生活圈發展布局。近年北高雄產業、交通與城市建設快速發展，人口與住宅需求也隨之增加。澍陽建設建築足跡從岡山、橋頭、燕巢、路竹，再回到大社，敏銳選地眼光展現品牌對北高雄生活圈的長期觀察。從產業聚落、交通建設、生活機能到未來發展，澍陽建設緊跟產業與政策建設動向，讓住宅不只是滿足當下居住需求，也能隨著城市發展，創造更長期的居住價值。澍陽建設重回大社，白派美學建築再起新章。憑藉28年住宅開發經驗，澍陽建設再度回到大社推出全新作品「澍陽映像」，以當區少見的白派美學日系風格藝墅，為大社市區注入不同於傳統住宅的建築風貌。「澍陽映像」座落大社市中心三民路上，規劃地上3、4層，6席臨路店面與23戶社區式住宅。基地緊鄰日月光K28廠區、大社國小、大社行政中心與中山路商圈，日常食衣育樂步行10分鐘之間皆可抵達。同時可快速串聯楠梓車站生活區與國道1號楠梓交流道，對澍陽建設而言，一座座住宅作品淬煉建築實力，更是28年品牌發展所累積的資產。從岡山出發，走過北高雄不同生活圈，如今再回到大社，以「澍陽映像」延續對建築美學與居住品質的追求，也讓品牌足跡寫下全新篇章。