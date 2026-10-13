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華南銀行今年前3季稅後純益209.87億元、年成長13.10%

3大核心業務推升 華南永昌證券今年前3季稅後純益年增215%

華南金控今（13）日公布自結9月稅後純益23.45億元，前3季稅後純益達263.67億元，年成長32.4%，已逼近去年全年獲利264.2億元，今年可望再創新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.88元，年化股東權益報酬率（ROE）達14.38%，各財務指標皆創歷史同期新高，其中銀行子公司累計獲利穩健、年成長13.1%，非銀行子公司獲利亦大幅提升，年增40.34億元、年成長170%，獲利占比達23%，較去年同期提高12個百分點，銀行與非銀行雙引擎成長動能持續增強，集團多元獲利結構更趨均衡穩健。華南銀行9月自結稅後純益19.96億元，前3季稅後純益209.87億元，年成長13.10%，獲利維持穩健成長。至於9月獲利較上月減少，主要股利旺季進入尾聲，股利收入減少，以及Fed升息影響SWAP既有部位的兌換收益減少。隨新承作SWAP交易收益條件改善，預期有助於第4季金融操作收益表現。華南銀行前3季稅後純益年成長13.10%，主要受惠於存放款業務穩健擴增、財富管理業務持續成長，以及掌握股市交易熱絡，靈活調整金融操作策略，帶動利息、手續費及金融操作3大核心收益同步提升。受惠調整存放款結構逐漸展現成效，第3季放款較前季增加1,693億，穩健成長7%，NIM也同步提升5bps，帶動利息淨收益年成長12%；財務操作得宜，也帶動投資淨收益成長3%。財富管理業務在基金、保險與外國債帶動下大幅成長32%，手續費淨收益突破138億元並成長29%；OBU及海外分行獲利43.70億元，年成長34%，占銀行稅後淨利21%，OBU分行獲利成長126%，因應台商全球供應鏈重組商機，將持續透過海外分行及OBU提供全球一條龍金融服務。華南永昌證券9月稅後純益2.63億元，前3季稅後純益42.48億元，年成長215%，獲利表現亮眼，經紀承銷自營3大核心業務均較去年同期大幅成長，其中前3季經紀手續費收入達60.33億元，年成長110%、承銷業務收入達8.34億元，年成長443%、自營投資獲利達11.01億元，年成長180%。海外投資業務維持強勁成長動能，複委託交易熱度延續，前3季累計交易量突破2660億元，年成長127%。華南產險9月稅後純益1.69億元，前3季稅後純益16.75億元，年成長32%，獲利持續穩健成長，主要受惠於商業火險及工程險業務提升，整體損失率較去年同期改善，核保利潤上升。此外，網路投保保費亦較去年同期成長11.82%，展現數位通路的推展動能。華南金創投9月稅後純益0.52億元，前3季稅後純益3.49億元、每股稅後盈餘1.74元，雙創歷史同期新高，營運績效表現亮眼，主要受惠於整體股市行情上揚，掌握有利時機實現持股處分利益，帶動整體獲利成長。此外，受惠於國內經濟穩健成長及出口動能強勁，投資組合獲利績效表現穩健。