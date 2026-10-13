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LINE「逛逛」4大服務一次整合

▲LINE預計2027年推出AI購物助手，只要提供文字、圖片或群組對話截圖，就能整理購物清單並比較價格與優惠。（圖／LINE提供）

不知道送什麼禮物？LINE「AI送禮助手」幫你挑

▲LINE未來推出的AI送禮助手，可依據送禮對象、預算、公開願望清單及過去送禮紀錄，推薦更符合需求的禮物。（圖／LINE提供）

LINE Voom退場後改由「逛逛」霸佔C位，LINE官方在今（13）日在「LINE CONVERGE 2026」年度記者會宣布，「逛逛」整合LINE購物、LINE禮物等4大服務，並推出「Happy Hour」限時點數回饋，同時預計2027年推出「AI購物助手」與「AI送禮助手」，未來只要貼上圖片、連結，甚至群組聊天截圖，就能讓AI整理購物清單、比較價格，連挑選禮物也能提供建議。LINE台灣自今年6月30日起，陸續將通訊軟體第三格頁面改版為電商專屬入口「逛逛」，目前已完成全台用戶推送。新版「逛逛」一次整合LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊及官方帳號商店4大電商服務。為吸引用戶使用，LINE同步推出全新「Happy Hour」專區，即日起每月將由不同服務接力推出限定活動，並在每日特定時段加碼LINE POINTS點數回饋。LINE宣布預計2027年推出「購物助手」，透過AI理解使用者真正的購物需求。未來民眾可以直接透過文字、圖片、商品連結，甚至群組對話截圖提出需求，AI便會依照商品數量、預算、規格及到貨時間等條件，自動整理合適的商品，並比較價格與優惠，產生可以自行調整的購物清單。LINE預計2027年推出的另一項功能是「送禮助手」，與一般商品推薦不同，LINE送禮助手會先了解收禮對象、送禮場合、預算、喜好，以及使用者想傳達的心意，再整理出適合的禮物選項，還能參考收禮者公開的願望清單，以及雙方過去的送禮紀錄，提供更符合彼此關係的推薦。例如同樣是搬家送禮，送給多年好友與剛認識的同事，AI就能依照不同情境提供建議。