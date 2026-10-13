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洋流落得大罷免命運？謝金河：台北市經濟選民多

2026年地方選戰逐漸升溫，台北市長選情成為各界關注焦點，民進黨參選人沈伯洋近期以「洋流」為主軸展開選戰活動，相關聲量持續受到討論。財信傳媒董事長謝金河力挺沈伯洋「是近20年來最出色的新崛起政治人物」，同時也分析台北市經濟選民多，是AI大浪受益最多的城市，選民比其他城市對經濟更有感。謝金河在臉書分享民調專家戴立安公布的《台灣民心調查》，將今年8月與9月的調查結果放在一起比較，他指出，國人對整體經濟的現況評價，負向評價不動，9月的正向評價比8月略低，但仍然是連續2個月正向評價高於負向評價，顯示整體經濟感受仍有一定支撐。進一步觀察不同縣市對AI經濟效益的感受，謝金河直言，台北市民的正面評價達63.4%，負面評價則為27.8%；新北市的正、負面評價則同為45.4%。他認為，這樣的差異值得關注，並提出台北市對AI帶動經濟的感受較為明顯，相關經濟氛圍也可能成為地方選舉中的觀察因素。除了民調數據，謝金河也談到自己對沈伯洋的觀察，今年7月曾與對方一同參加活動，當時特別留意沈伯洋的談話內容，以及其與現場民眾互動的情況。謝金河甚至直呼：「他是近廿年來最出色的新崛起政治人物。」他先前也曾公開表達類似看法，認為沈伯洋若能當選台北市長，未來可能也會選上總統。談到「洋流」聲勢的形成，謝金河回顧，這股力量在尚未全面受到關注前，已從石牌夜市、公館夜市等活動逐步累積聲量，之後透過王偉忠專訪，讓相關話題進一步擴散。他並以近期選戰中的甘蔗話題為例，形容當前台北市選戰的討論熱度，連一根土地公廟的甘蔗都可能成為新聞焦點，反映選戰議題與人物動態受到高度關注。「有人認為洋流只是虛張聲勢，最後會落得像大罷免般的開高走低命運！我不這樣看。」謝金河認為，台北市有不少重視經濟表現的選民，而當地民眾對AI帶來的產業與經濟變化感受較深，這可能成為觀察選情時不能忽略的因素。