我是廣告 請繼續往下閱讀

日本傳奇動漫音樂組合angela正式宣布，將於2026年12月6日（日）在Zepp New Taipei舉辦專場演唱會《angela Live 2026 All About StarChild?! in Taipei》，這是繼2023 年《Welcome!》巡迴台北場後，兩人時隔3年再度來台開唱，本次巡演特別以日本動漫音樂黃金指標品牌「StarChild（スターチャイルド）」為核心企劃，帶領全場樂迷橫跨時空，重溫不同世代的動畫神作金曲。演出日期： 2026年12月6日（日）18:00演出地點： Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場 8F）演出票價：1F A區3000、1F B區2600、2F座席2800售票時間：2026年10月25日（日）12:00售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統1元特典加購：1F A區：會後紀念照（ 演出人員全體合照乙張，每次5名觀眾 ）加購資格：購買A票區且未申請退票之有效門票者angela是由主唱atsuko與吉他手KATSU組成的音樂組合，於2003年正式主流出道，成軍多年來，創作出無數耳熟能詳的名作，包含《蒼穹之戰神》系列的世代神曲〈Shangri-La〉、〈蒼穹〉，以及《K》主題曲〈KINGS〉等，每一首都是動漫迷心中的熱血標誌。angela將於11月4日推出首張翻唱專輯《スタチャまみれ？！》，向日本唱片公司KING RECORDS旗下的經典動漫音樂品牌「StarChild」致敬。專輯重新翻唱多首知名動畫主題曲，包括《新世紀福音戰士》〈残酷な天使のテーゼ〉、《少女革命》〈輪舞-revolution〉、《秀逗魔導士NEXT》〈Give a reason〉及《機動戰艦撫子號》YOU GET TO BURNING〉等。其中最特別的是《魔法水果籃》主題曲〈For フルーツバスケット〉，製作團隊使用已故日本創作歌手岡崎律子生前留下的原始錄音，讓angela主唱atsuko能夠與岡崎律子的歌聲合唱，完成一場跨越生死的音樂合作。