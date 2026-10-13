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台灣星巴克聯名小熊維尼！《Winnie-the-Pooh》100週年限定

▲Winnie the Pooh + STARBUCKS限定聯名系列12款周邊商品開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣星巴克也有爆紅小熊維尼。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克小熊維尼10/19開賣！推薦

跳跳虎娃娃、蜂蜜罐杯子、手機吊繩

▲星巴克小熊維尼杯子商品好萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克小熊維尼系列，左側「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」、「小熊維尼馬克杯」。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，溫暖黃色立體蜂巢造型設計的「小熊維尼馬克杯」850元，象徵最愛的「Hunny Pot」蜂蜜罐，還趣味還原小熊維尼為了「偷吃蜂蜜卡住」而露出腳腳在外的場景，鐵粉必收。

▲「小熊維尼裝扮組」有一隻Bearista小熊、搭配小熊維尼4位主角衣服、及蜂蜜罐娃包。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克Bearista小熊化身「小熊維尼手機掛繩」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲大容量「小熊維尼造型收納袋」。（圖／記者蕭涵云攝）

CURISTA奎士咖啡「初雪乳香生乳捲」10/15開賣！萬聖節優惠

▲CURISTA奎士咖啡全新「初雪乳香生乳捲」，原味、抹茶雙口味10月15日開賣。（圖／奎士咖啡提供）

▲奎士咖啡萬聖節糕點搭配飲料「現折20元」優惠。（圖／奎士咖啡提供）

台灣星巴克宣布，2026年適逢《Winnie-the-Pooh》原作問世100週年，攜手迪士尼推出Winnie the Pooh + STARBUCKS限定聯名系列，10月19日星禮程會員搶先購買，10月20日起全台開賣。《NOWNEWS今日新聞》記者開箱推薦，蜂蜜罐馬克杯、造景磁鐵不鏽鋼杯、娃娃吊飾裝扮組、手機掛繩等12款周邊商品，收藏跳跳虎、小豬、屹耳一次整理。2026年小熊維尼《Winnie-the-Pooh》原作問世100週年，今年秋天，星巴克攜手迪士尼，以百畝森林（Hundred Acre Wood）的經典故事為靈感，推出全新限定聯名系列Winnie the Pooh + STARBUCKS。溫暖人心的小熊維尼（Winnie the Pooh）、跳跳虎（Tigger）、小豬（Piglet）、屹耳（Eeyore），譜寫關於友情的簡單美好故事，陪伴大家每天的星巴克咖啡時光。小熊維尼Winnie the Pooh + STARBUCKS星巴克系列共有12款周邊商品，主打以透明杯身搭配蜂蜜棒造型吸管的「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」1150元、有著蜂巢吸管套的「小熊維尼蜂蜜TOGO冷水杯」1000元。以及「小熊維尼旋轉TOGO冷水杯」1050元、「小熊維尼矽膠套冷水壺」1300元、「小熊維尼彈蓋不鏽鋼杯」1250元、「小熊維尼不鏽鋼水壺」1250元、「小熊維尼不鏽鋼TOGO冷水杯」1250元。星巴克Winnie the Pooh + STARBUCKS限定聯名系列，將於10月19日起開放星禮程會員搶先購，10月20日全台星巴克門市、線上門市（含星巴克典藏Dream Plaza台北門市等）同步正式開賣。CURISTA奎士咖啡嚴選法國進口鮮奶油製作，首度推出「初雪乳香生乳捲」，主打濃郁乳香卻輕盈入口即化，10月15日全台開賣，單捲540元、單片135元；另有「矢野園抹茶生乳捲」單捲800元、單片200元。迎接萬聖節，推出擁有絲絲酥脆榛果巧克力內餡的「搗蛋紫Q怪」195元、及酸甜「萬聖幽檸塔」170元。即日起至11月1日，購買萬聖節限定糕點，搭配任一飲品「現折20元」優惠。