我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長參選人沈伯洋前天啟動「台北大洋流」車掃首發活動，讓中山、大同區支持者沸騰擠爆街道釀塞車，也引發民怨。對此沈伯洋今（13）日在社群表示，謝謝每一位小水滴一起創造感動，為了讓大家安全參與，接下來活動，拜託大家配合，包括18日市政開講地點改為民權公園；不跟車沿線迎接，也不放鞭炮守護安全，「你們的安全，是我最在意的事」。繼前天「台北大洋流」太夯，沈伯洋競辦調整松山信義市政開講流程。沈伯洋今日於社群表示，謝謝每一位小水滴一起創造感動，沿途的揮手、加油都收到了，為了讓大家安全參與，接下來的大洋流活動，拜託大家一起配合。首先是市政開講地點由「民生公園」改至「民權公園」；第二，在車掃路線沿線選擇安全地點，等待洋流號經過，不跟隨車隊移動；第三，不放鞭炮，一起維護現場民眾與車隊安全，「你們的熱情，是我們前進的力量；你們的安全，也是我最在意的事，10/18松山信義見，不見不散！」