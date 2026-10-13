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測試設備廠致茂12日爆出5859.5萬元違約交割，也是今（2026）年上市櫃第21檔違約交割個股。不過，金管會今（13）日表示，今年前9月違約金額占比與前兩年相比，並無特別突出，風險仍在可控範圍，日前金管會也已公布違約交割預收款新制，將從嚴管理，首犯預收足額款券10天，再犯延長至30天，預計明年4月上路。金管會統計，今年前9月市場違約金額占全體市場總成交金額的比例為10萬分之1.8，證期局認為，整體市場的結算交割秩序良好，交割風險皆在可控範圍。若與去年及前年相較，2025年違約交割占比為10萬分之1.1，2024年違約交割占比為10萬分之1.8。至於市場揣測致茂鉅額違約交割可能是當沖失利，證期局表示，當沖交易本就具有一定風險，證交所已在「有價證券當日沖銷交易作業辦法」訂定向上風險控管機制，包括投資人的適格性、額度控管等，並將當沖比率過高的有價證券公布為注意有價證券，會注意交易資訊臨時狀況，採取適當的管制性措施。由於當沖降稅措施將於明年屆期，對於是否延展，金管會將與財政部充分討論，並尊重財政部的規劃。不過，因應證券市場交易熱絡跟國際政經情勢波動，金管會9月23日核備證交所跟櫃買中心的規章修正，強化違約管理機制，證期局說明，未來違約結案者追蹤列管的期間將從現行1年延長到5年。對於首次違約者需預收款券10個交易日，再次違約者預收足額款券天數提高到30個交易日，只是因涉及券商系統修改，預收款券新制預計明年4月1日上路。