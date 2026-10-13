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韓國一家無人冰淇淋店日前發生爆笑又離譜的事件：一名女子進店後，為了幫手機充電，直接把冷凍櫃的插頭拔下來，換上自己的充電器，充完電就走人，完全沒把插頭插回去，結果整櫃冰淇淋全部融化報廢。店家氣得把監視器畫面截圖貼在店裡，並表示將以妨害營業罪提告。據韓媒報導，店主是在週一（12日）把事件發到社群平台上。店主說，這名女子進門後，看到冷凍櫃旁的插座，就把冷凍櫃的電源線拔掉，改插自己的手機充電器，還把手機放在冷凍櫃上方充電。沒想到，她充飽電之後，竟然沒有把冷凍櫃的插頭插回去，就直接離開。冷凍櫃長時間沒有電力，裡面的冰淇淋全部融化，無法再賣。店主只好把整櫃商品丟掉，吞下一大筆營業損失。事件曝光後，不少韓國網友痛批這名女子缺乏基本常識，認為就算真的急需充電，也不能擅自拔掉店家設備的插頭。有網友說：「希望他們被抓到、受到懲罰」，也有人認為「這是竊盜、妨礙營業、造成財物損失」，還有人說「一定要求賠償」。近年韓國無人商店越來越普及，管理和治安問題也浮上檯面。根據韓國國民權益委員會統計，2022年4月至2025年3月的3年間，共接獲2,748件和無人商店有關的民眾申訴，內容涵蓋商品遭竊、設備損壞、食品衛生和設施管理等問題。無人商店沒有店員顧場，雖然多半裝有監視器，但仍要面對偷竊、破壞，甚至像這次「斷電」這種防不勝防的狀況。業者通常會靠監視器、警示標語和遠端監控降低風險，不過一旦商品是冷凍或冷藏品，只要電源被切斷，損失就會在短時間內擴大。