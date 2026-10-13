我是廣告 請繼續往下閱讀

中美洲國家瓜地馬拉近日傳出一起離奇事件：一名15歲少女被家人誤認已經過世，遺體被運回家中設靈守夜，沒想到她竟在棺木裡突然醒來，還坐了起來，把現場的親友與鄰居嚇得目瞪口呆，隨後又激動不已。據外媒報導，事發地點在瓜地馬拉中部的基切省（Quiché）薩卡普拉斯（Sacapulas）埃爾霍科特村（El Jocote）。這名少女名叫尤蕾蒂（Yuleidy）。日前凌晨，她突然覺得身體不舒服，父親連忙帶她前往醫院，但在路上，她就失去意識，不再有呼吸，父親也摸不到她的脈搏。父親事後受訪時回憶：「她離開家的時候就已經昏迷，我正要送她去醫院，半路上卻發現她沒呼吸了，手臂上也摸不到脈搏。」由於過程中沒有經過醫師檢查，也沒有取得正式的死亡證明，心急如焚的父親便認定女兒已經離世，隨即聯絡殯葬業者買棺木，把「遺體」帶回家，在家中布置靈堂，準備讓親友前來守靈。沒想到，就在守靈期間，少女竟然從棺木中醒來，並坐了起來，在場的親友與鄰居一時間震驚不已，隨後則湧上驚喜與感動。外界流傳的現場影片，也讓這起「死而復生」的奇聞在網路上掀起熱議。一般而言，判斷一個人是否死亡，應由醫護人員依臨床檢查確認，並開立死亡證明，單靠家屬摸不到脈搏或看不到呼吸，並不可靠。尤其人在昏迷、低體溫或其他特殊情況下，生命跡象可能非常微弱，外行人容易誤判。這也是為什麼，遇到類似狀況應盡速送醫或呼叫救護車，由專業人員判定。目前報導並未說明，少女後續是否已就醫、確切病因為何，以及她目前的健康狀況，相關細節仍待進一步證實。