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台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，成為藍營重點攻擊焦點，繼12年前投稿論壇毒品文章後，議員詹江村更批評沈伯洋曾自爆國中時期脾氣火爆在學校打人，質疑青鳥不是反霸凌嗎？怎麼碰到沈伯洋就雙標，對此沈伯洋今（13）日受訪稱，國中14、15歲血氣方剛，常常打來打去，但那位同學到現在都還是很要好的朋友，自己還是打輸的，那接下來是不是要挖嬰兒時期哭聲太吵沒道歉，「請他們盡量挖，還有40天，挖到我0歲都沒關係」。對於詹江村嗆國高中脾氣火爆，青鳥卻雙標沒要退選，沈伯洋說，國中14、15歲血氣方剛，常常打來打去，而這個同學今年都還有在聯絡，是很要好的朋友，自己還是打輸的。但從挖12年前投稿的文章，到14歲跟同學打架，「接下來可能要挖我嬰兒時期哭聲太吵，吵到路人沒有道歉，想挖盡量挖吧」。沈伯洋說，自己不會否認國中血氣方剛，跟同學打來打去，重點是現在是什麼樣的人、學到什麼經驗、人格養成是什麼，還有市政遠景跟能力是什麼？這才是重點，不過對手真的超愛挖太有趣了，挖到一些連自己都忘記的事情，「請他們盡量挖，還有40天，挖到我0歲都沒關係」。