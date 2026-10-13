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歌仔戲國寶楊麗花今（13）日出席紀錄片《世紀初戀 楊麗花》全球記者會，首度為電影公開現身，與弟子陳亞蘭、導演曾文珍及主創團隊分享拍攝心情。現年82歲的她依舊精神奕奕、英氣十足，談及退休生活，透露平時除了到台灣各地走走、支持國內觀光，也會靠打麻將動腦防失智，生活過得相當充實。楊麗花將一生奉獻給歌仔戲，即使已淡出螢光幕，生活仍安排得豐富多彩。她透露，現在除了打麻將，也會在台灣各地走走，希望順便促進台灣觀光。打麻將不僅是休閒活動，過程中還得記牌、計算與思考，對她而言也是讓腦袋保持運轉的方法，希望藉此預防失智。除了打麻將，楊麗花也很喜歡逛傳統市場，平時會買花、買菜及熟食，還會順道吃上一碗最愛的滷肉飯或切仔麵。紀錄片也首度帶領觀眾走進她的家中，只見幽靜庭院種滿花草，池塘裡養著成雙黑天鵝，還有會唱歌的小文鳥，展現她卸下巨星光環後的日常面貌。楊麗花表示自己到了82歲仍受到許多人愛護，內心充滿感激，「我要做『台灣囡仔』，我為歌仔戲從年輕付出到老，歌仔戲是我們台灣土生土長的藝術。」回顧多年來面對的挑戰，她豪氣表示：「人就是做牛就不要怕犁田，有什麼事情給我做，不要一次答應太多，做人要打拚才會有飯吃，就是全力拼下去就對了！」活動現場，楊麗花更驚喜拿出「詔令」與觀眾分享心情，瞬間重現昔日歌仔戲皇帝的威風氣勢。陪伴在旁的陳亞蘭則轉身問觀眾：「你們有愛著她嗎？」全場立刻大聲回應：「有喔！」讓楊麗花跨越世代的巨星魅力再次獲得印證。除了演戲與退休生活，楊麗花也意外曝光自己的拿手料理。被眾人敲碗想吃炒米粉，她笑說：「我很會炒米粉，那是我媽媽傳下來的。」她回憶，母親曾告訴她，喜歡吃就得自己學起來，因為有一天媽媽不在了，這道味道可能就會消失，因此她只看母親做過兩次便學會。楊麗花4歲就跟著母親登台，母親曾是宜春園歌仔戲班的小生演員，也是她進入歌仔戲世界的啟蒙者；至於父親，她則以「父愛如山」形容那份深厚感情。紀錄片不只記錄她的表演生涯，也呈現她與父母、家庭及弟子之間鮮少公開的一面。《世紀初戀 楊麗花》由金獎導演曾文珍執導，歷時5年籌備與製作。曾文珍表示，自己同樣是在歌仔戲陪伴下長大，能與楊麗花密切互動並拍下她的生命故事，是相當幸運且幸福的事。電影將於10月30日在全台戲院上映，除了珍貴的歌仔戲畫面，也將揭開楊麗花巨星光環背後真實、生活化的一面。此外，《世紀初戀‧楊麗花 歌仔戲特展》也已於宜蘭傳藝園區登場，持續帶領觀眾回顧她跨越數十年的傳奇歲月。