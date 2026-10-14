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陸劇《蘭香如故》在12日迎來大結局，演員們的演技與精采劇情，都讓劇迷不斷細細品味。而日前導演陳丹與黃穎湘也透露了選中劉學義當主角的內幕，表示在看他過去作品後，認為他能演出征戰沙場的狠勁，也能展現在官場博弈的冷靜，黃穎湘還大讚劉學義有一雙「會講故事的眼睛」。劉學義飾演的林錦岐需要有征戰沙場大膽的殺伐果斷，武將般的拚搏血性；但因為出身書香世家，所以又兼具深知謀略的智慧與沉穩，是個文武雙全的角色。陳丹導演看了劉學義過往作品後，認為他能夠完美詮釋該角色。而另一名導演黃穎湘補充說明，認為劉學義有一雙「會講故事的眼睛」，不用誇張的台詞和表演，「僅憑細膩的眼神戲，就能傳遞角色的隱忍、掙扎、克制與深情。」讓林錦岐成為該劇完美的男主角，「有血有肉、有理有據、真實可信。」事實上，劉學義雖然有著帥氣外貌，但代表作不多，過往幾乎都演配角或反派，還曾因此被戲稱為「萬年男二」，但在接到《蘭香如故》後澈底爆紅，直接迎來事業高峰，精湛演技終於被外界看到。