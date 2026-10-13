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快閃店入場規則急轉彎！改限報名跑者入店

皮卡丘肩上玩偶宣傳圖有落差！主辦方說明出貨版本

▲除了快閃店入場規則引發討論，部分跑者也反映，報名跑者裝備包提供的皮卡丘肩上小玩偶，實際版本與先前宣傳圖片有所差異。（圖／寶可夢官方網站）

寶可夢30週年系列活動「Pokémon Run 30」台中場將於本週六（17日）登場，沒想到活動尚未開始，便接連爆出爭議。台灣寶可夢官方昨（12）日宣布，活動現場的「Pokémon Center POP UP STORE」不需報名也能入店，引發部分已付費報名的跑者不滿。對此，主辦單位全統運動報名網今（13）日晚間緊急公告，調整快閃店入場規則，此外，肩上皮卡丘玩偶的宣傳圖片與實際出貨版本不同，也引發討論。「Pokémon Run 30」台中場即將登場，原本官方宣布，活動現場的「Pokémon Center POP UP STORE」不需報名即可入店，讓部分花費2,000多元報名路跑的粉絲感到不滿，認為付費參賽者的權益未受到保障。全統運動報名網今（13）日晚間發布公告，。至於整理券發放方式及相關規則，將於後續另行公告，詳細資訊也請民眾留意寶可夢官方Instagram。除了快閃店入場規則引發討論，部分跑者也反映，報名跑者裝備包提供的皮卡丘肩上小玩偶，實際版本與先前宣傳圖片有所差異，另有報名者表示尚未收到精靈球隨行包。針對肩上皮卡丘玩偶的宣傳圖片爭議，全統運動報名網在公告中說明，先前發布的部分宣傳圖片，呈現的是穿著衣服的皮卡丘版本，但經總部確認，實際出貨將調整為未穿著衣服的版本，並與寶可夢官方網站公布的跑者裝備包內容圖片一致。主辦單位表示，後續將公布快閃店整理券發放方式及相關規則，提醒參與活動的民眾持續關注官方公告。