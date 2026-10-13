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內野專屬進場贈品「法披」 還有全新應援毛巾

中信兄弟2026總冠軍賽主場賽事前4場資訊：

台灣大賽門票不分全半票 僅保留身心障礙票

商品優惠延長再加碼 陪象迷一路應援到總冠軍

▲中信兄弟公布大巨蛋主場台灣大賽售票資訊。（圖／中信兄弟提供）

▲台灣大賽中信兄弟進場贈品是專屬法批。（圖／中信兄提供）

2026年中華職棒總冠軍賽即將點燃戰火！中信兄弟今年一路奮戰，帶著「兄弟精神，永不放棄」的堅定意志來到最終戰場，喊出全新口號【信念】前進總冠軍賽，今日也公布售票資訊，會員搶先於15日開賣，內野席票價最貴2000元，L4一般席座位及外野B1則是800元，購入內野席贈送法批，還有9款全新應援毛巾，在大巨蛋重現黃海浪潮。中信兄弟總冠軍賽主場賽事也特別準備專屬進場贈品「應援法披」及「兄弟信念應援巾」。凡購買內野105-121熱區座位的球迷，皆可於進場時領取「應援法披」，兩日分別推出不同款式，10/20（二）為「不離不棄」款、10/21（三）為「是我兄弟」款，將熟悉的應援口號印製於法披上，象徵兄弟與象迷一路走來、始終並肩作戰的共同信念。內野 B1、L2 座位的球迷則皆可領取「兄弟信念應援巾」，全新9款應援巾，同樣集結了兄弟們曾經說過的話，每一句都是激勵自己、鼓舞隊友的重要力量，也讓象迷們在臺北大巨蛋再次上演壯觀的毛巾海，展現象迷的團結力量！Game 1｜10月17日（六）：中信兄弟客場Game 2｜10月18日（日）：中信兄弟客場Game 3｜10月20日（二）：中信兄弟主場Game 4｜10月21日（三）：中信兄弟主場Game 5～Game 7｜10月23日（五）至10月25日（日）：中信兄弟客場（如有需要）臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,000-2,000元， L4一般席座位及外野B1則是800元。兩日的B1 105-121區內野票進場將獲得G3-10/20(二)贈送「應援法披」不離不棄款，以及G4-10/21(三) 贈送「應援法披」是我兄弟款；兩日的B1-L2全區內野票則贈送「兄弟信念應援巾」，共9款，款式隨機贈送。中信兄弟臺北大巨蛋主場場次，10/15(四)10:00將開放2026洲際季票優先選位（優先購票每人每場限購1張），10/15(四)13:00將開放2026洲際季票會員，10/15(四)17:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會員優先購票，10/16(五)10:00開放2026享象悠遊卡會員優先購票，中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻）優先購票時間為10/16(五)13:00，中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻）優先購票時間為10/16(五)15:00，全面開放購票時間為10/16(五)18:00。欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信育樂售票網」會員，避免收不到「中信育樂售票網」會員認證信件導致無法順利購票。屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。持電子票券入場，建議先使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人加速進場速度，孩童入場需家長陪同，且QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。中信兄弟球團呼籲，切勿購買來路不明票券，若造成權益損失，球團恕不負責，並保有最終解釋之權利。為陪伴象迷一同迎接總冠軍賽，中信兄弟商品『全通路8折優惠』也將延長至台灣大賽期間，並推出加碼優惠！賽事期間，臺北大巨蛋商品部除全館商品8折優惠外，再加碼「滿千折百」活動，單筆結帳金額經8折優惠後，滿1,000元再折100元、滿2,000元再折200元，以此類推，讓象迷一次升級應援裝備，一同邁「象」總冠軍！此外，BROTHERS SPACE全新秋冬系列也將於台灣大賽期間快閃登場，凡購買BROTHERS SPACE系列商品，同享8折後滿千折百優惠；單筆折扣後金額滿3,200元再加贈「Baseline限定棒球」及「B.D朝聖之路機能襪」各1份。邀請球迷朋友把握總冠軍賽期間限定優惠，穿上最強應援裝備，帶著滿滿信念進場，與兄弟們並肩作戰、全力奪還！中信兄弟總冠軍主場賽事G3 10/20(二)、G4 10/21(三)開賽時間為下午6點35分，進場時間為下午4點30分，現場開放售票時間同為下午4點30分。邀請所有象迷一起走進臺北大巨蛋，用最熱血、最大聲的應援陪伴兄弟們迎戰最後一哩路！