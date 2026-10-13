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▲日本超商外籍店員越來越多（圖／路透社／達志影像）

到日本旅遊，走進便利商店買咖啡、結帳，會發現站在櫃檯後面的店員，愈來愈多是來自越南、尼泊爾、中國大陸等地的年輕外籍人士。曾在日本7-Eleven工作30年的村尾信一，近期出版新書，從第一線的角度，說明這個現象背後的原因：除了少子高齡化，更關鍵的是超商的工作越來越繁雜，願意做的日本人變少，外籍留學生成了撐起人力缺口的重要力量。村尾在書中回顧，大約在2000年前後，新開幕的超商往往能吸引超過100人前來應徵，當年這份工作並不缺人。然而如今，超商店員要處理的事情，早已不只是結帳與補貨，還包括代收各種帳單、收發包裹、操作機台服務，以及製作熱食等，工作量與複雜度都明顯增加。加上日本人口結構少子化、高齡化，各行各業都在搶人，超商打工對部分日本求職者來說，吸引力不如以往，空出來的位置，就由外籍留學生與在日外國人補上。根據2024年的調查，日本三大超商的外籍打工族已經超過8萬人，約占全體打工族的一成。村尾的新書名稱為《店長！只是用筷子吃義大利麵，客人竟然氣炸了！——便利商店外籍員工與店主一家的23年》，透過一家超商店主與外籍員工相處的真實故事，描繪外籍勞動力如何成為日本超商業的重要支柱。對來自尼泊爾、越南、中國大陸等地的留學生而言，在超商打工不只是賺取生活費。店員必須直接面對各式各樣的客人，在實際應對中練習日文；從日本人愛吃什麼超商餐點、換季送禮的習慣，到服務待客的方式，也有機會一點一滴理解日本的生活與文化。不過，外籍留學生在日本打工受到法規限制。持留學簽證者，原則上要取得「資格外活動許可」，每週工作時間不能超過28小時。即使超商缺人，或學生想多賺一點，雙方都必須守住這條線。在大量仰賴外籍員工的同時，超商業者也需要重視勞動條件與排班安排，如何在維持營運與保障外籍員工的權益之間取得平衡，是日本超商業接下來持續要面對的課題。這個話題也在台灣社群引發討論。有網友認為，隨著高齡化與缺工問題加劇，服務業只剩高齡者與外籍人口的情況，恐怕會更普遍，形容「日本一些輕體力工作，真的都變成老人跟外勞在做」。也有網友分享，第一次走進日本全家便利商店時，看到店員多是外籍人士，一度以為走錯地方，結帳時「好像玩遊戲選錯語言」。不過，也有不少人認為，外籍員工的服務態度不輸日本人，甚至更親切，還有人說遇過日本大夜班店員態度不佳，反而比較想找外籍店員結帳。