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葡萄酒情人節起源曝光！象徵戀情如美酒醇厚

▲葡萄酒情人節發源自韓國，每年10月份適逢秋季，韓國當地的葡萄成熟、採收與釀酒的時節。（示意圖／翻攝自Pixabay）

黑白大廚帶動話題！韓國葡萄酒觀光受關注

▲葡萄酒情人節的慶祝方式，往往充滿浪漫儀式感。許多情侶會挑選氣氛佳的餐廳享用燭光晚餐，一邊品嚐美食與葡萄酒，一邊分享生活點滴、暢談未來。（圖／Pexels）

葡萄酒情人節的約會重點！送禮挑選禮物教學

▲葡萄酒情人節送禮部分，情侶則都會交換與品酒相關的禮物，例如精緻酒杯、設計感開瓶器，或具有紀念意義的酒款，為節日留下特別回憶。（圖／Pexels）

葡萄酒情人節就在今（14）天！除了西洋情人節、白色情人節及七夕等節日，在韓國每年的10月14日還有專屬戀人的「葡萄酒情人節」（Wine Day），在這個充滿微醺氛圍的節日，被視為情侶約會的浪漫時刻，許多戀人會相約共進晚餐、品嚐美酒，象徵兩人的感情如同葡萄酒，隨著時間沉澱得更加醇厚。《NOWNEWS》也整理出葡萄酒情人節的起源意義、約會重點、送禮攻略教學。葡萄酒情人節發源自韓國，每年10月份適逢秋季，韓國當地的葡萄成熟、採收與釀酒的時節，因此選在10月慶祝。葡萄酒需要經過時間淬鍊，才能發展出豐富風味，也讓這個節日被賦予浪漫寓意，象徵戀情如同美酒，隨著相處與時間累積，變得更加醇厚。過去只要提到韓國飲酒文化，許多人首先想到燒酒，但當地葡萄酒產業也持續發展，並透過觀光體驗吸引遊客。隨著Netflix實境節目《黑白大廚》帶動韓國餐飲話題，韓國美食與餐飲文化受到更多國際關注，也讓搭配餐點的葡萄酒成為值得探索的特色之一。位於忠清北道永同郡的葡萄酒產業特區，就是當地葡萄酒觀光的亮點之一。遊客可以參觀葡萄栽植與釀造過程，也能搭乘具有特色的葡萄酒觀光列車，體驗不同於一般城市旅行的行程。葡萄酒情人節的約會慶祝方式，也充滿浪漫儀式感，情侶們會挑選氣氛佳的餐廳餐，一邊品嚐美食與葡萄酒，一邊分享生活點滴、暢談未來。除了共進晚餐，挑選適合彼此的酒款也是慶祝方式之一，包含香檳、紅酒或粉紅酒，都能依照個人喜好與場合選擇。至於送禮部分，不論是安排一場浪漫晚餐，或是一起探索韓國葡萄酒文化，葡萄酒情人節都提供了情侶表達心意的契機，讓平凡的一天多一點儀式感。