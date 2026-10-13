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▲農業大學今年新增牧（豬）場特約獸醫培訓班，強化第一線獸醫專業知能，提升畜牧防疫能力。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（13）日在縣府大禮堂舉辦「第12屆屏東縣農業大學結業典禮」，今年開設7個班別，共有222位學員順利結業，縣長周春米出席頒發結業證書，肯定學員利用農忙之餘持續進修。縣府表示，將持續整合政府、學界及產業資源，培育在地農業人才，協助提升農漁產業競爭力。周春米表示，今年課程涵蓋農業基礎、動物科學、水產養殖、屏南分班、新住民工作坊、牧場特約獸醫培訓及進階菁英班等7個班別。前11屆已培育2,083人，加上今年學員，累計達2,305人，期盼大家將所學專業與交流成果帶回產業現場，成為推動屏東農業發展的力量。周春米指出，面對極端氣候帶來的挑戰，農業生產必須提升韌性，強化災害預防及應變能力。縣府將持續協助農民精進技術、調整生產方式，並推廣優質農特產品，規劃為歷屆學員及農業成果打造更多展現舞台，讓屏東農業被更多人看見。結業學員代表郭永裕表示，感謝縣府、農業大學及講師分享專業知識與實務經驗，透過課程與同儕交流，不僅增進專業能力，也更加了解農業所肩負的產業及社會責任，未來將把所學落實於工作現場。農業處表示，今年因應畜牧產業及動物防疫需求，與屏東縣獸醫師公會合作新增「牧（豬）場特約獸醫培訓班」，課程涵蓋牧場健康管理、疾病監測、生物安全及防疫應變，強化第一線獸醫專業能力。未來將持續透過農業大學培育兼具專業與實務經驗的人才，為屏東農業永續發展奠定基礎。