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▲產業園區管理局前鎮科技產業園區瑞儀光電公司舉行新建工程上梁儀式，由產業園區管理局高屏分局分局長吳淼文(右4)與瑞儀光電公司董事長王昱超(左4)共同主持。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局高屏分局分局長吳淼文致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局高屏分局分局長吳淼文(右)與瑞儀光電公司董事長王昱超(左)預祝新建廠房生意興隆好彩頭。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局前鎮科技產業園區瑞儀光電公司於今(13)日，在高雄市前鎮科技產業園區，舉行新建工程上梁儀式，預計明(116)年第3季完工，完工後將創造300個就業機會，為瑞儀光電跨入光學元件與超穎透鏡領域的重要布局，並持續深耕前鎮科技園區。產業園區管理局前鎮科技產業園區瑞儀光電公司新建工程上梁儀式，是由產業園區管理局高屏分局分局長吳淼文與瑞儀光電公司董事長王昱超共同主持，有前鎮科技產業園區各企業代表與會。產業園區管理局高屏分局分局長吳淼文表示，瑞儀光電公司是我國第一家專業從事背光模組研發與製造的企業，近年來，透過併購導入高階光學技術，拓展至光學元件與超穎透鏡領域，可應用於3D感測、眼球追蹤及AR∕VR相關產品。吳淼文說，此次瑞儀光電公司在前鎮科技產業園區投資建廠，除有助提升瑞儀光電長期競爭力，亦展現產業園區管理局高屏分局推動開發建廠單一窗口服務的成果，並彰顯前鎮科技產業園區推動產業升級與空間再造的具體成效。瑞儀光電公司董事長王昱超指出，瑞儀光電公司正處於轉型的關鍵期，透過不斷強化新產品的自製能力，從傳統的代工角色，逐步轉型為具備卓越設計與研發能力的光學製造公司。王昱超說，此次瑞儀光電公司建廠更新，基地面積6619平方公尺，規劃新建地下2層地上6層廠房，總樓地板面積29971平方公尺，預計明(116)年第3季完工，完工後將創造300個就業機會，為瑞儀光電跨入光學元件與超穎透鏡領域的重要布局。吳淼文並表示，前鎮科技產業園區大力推動「風華再現計畫2.0」計畫，透過園區廠房立體化以深化產業群聚、優化投資環境，並藉由活化社區土地，提高員工宿舍生活機能，以吸引更多高階研發人才，產業園區管理局高屏分局為配合瑞儀光電公司投資建廠，將持續提供相關行政協調及投資服務，以協助瑞儀光電公司加速投產進程。另外，產業園區管理局已爭取約新台幣6.3億元經費，規劃在前鎮科技產業園區興建金融大樓，以進一步完善園區行政與服務功能，歡迎企業把握良機進駐投資，共同驅動高雄產業轉型發展。