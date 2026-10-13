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▲加州華裔工程師對同事下毒（圖／截自ＣＢＳ新聞）

美國加州一起職場投毒案再掀波瀾。一名華裔化學工程師當年被控長期對同事的飲水下重金屬毒物，最後只被判緩刑，如今緩刑期滿，又向法院聲請撤銷重罪定罪。受害的華裔女工程師袁蓉（Rong Yuan，音譯）為了阻止，公開自己當年用針孔攝影機拍到的投毒畫面，痛批「這個法律體系辜負了我」。不過，據報導，阿拉米達縣高等法院12日開庭後，仍不顧檢方反對，裁定准許撤銷。據《舊金山旗幟報》（The San Francisco Standard）報導，聲請撤銷的人是徐姓男子（David Xu），他曾任職於伯克利工程與研究公司（Berkeley Engineering and Research，簡稱BEAR）。聽證會於當地時間12日上午9點，在阿拉米達縣高等法院第109法庭舉行。50歲的袁蓉親自到場，並首度對外公開當年拍下的影片。她說，最擔心的是一旦定罪被撤銷，未來雇主做一般背景調查時，可能查不到徐曾因投毒被判有罪；她更說，公開影片是「最後的手段」。袁蓉與徐某同樣從事冶金與材料科學領域，兩人都曾在加州大學柏克萊分校材料科學教授羅伯特．里奇（Robert Ritchie）的實驗室拿到博士學位。2017年1月，袁蓉進入BEAR工作，當時徐是公司唯一的材料表徵專家。袁蓉回憶，兩人第一次接觸就不太愉快，徐告訴她，不准她使用公司的材料表徵實驗室。她覺得奇怪，因為那些儀器正是她熟悉的專業，甚至還維修過，但她選擇不起衝突，盡量避免與對方有工作交集。沒想到，入職才幾週，她就開始出現乾嘔、掉髮等狀況，後來越來越嚴重。2017年7月某天早上，她起床喝了幾口水瓶裡的水，身體突然極度不舒服，感覺自己「快死了」，最後是鄰居將她緊急送醫。同年10月，類似情形又發生兩次，但醫師始終找不到確切病因。之後她頻繁嘔吐、口中持續有酸味，病情惡化。她看過多位專科醫師、做過各種檢查，甚至懷疑自己罹患胃癌，但胃鏡沒有異常，還特地飛回中國大陸求醫。到了2018年底，她已經多次住院，連正常上班都有困難，父母也從老家飛到美國照顧她。2018年11月27日，袁蓉因嚴重嘔吐，寫電子郵件向同事表示當天無法進辦公室。徐回信說「應該在家辦公，等身體好轉」，還提出辦公室可能有黴菌的說法。轉捩點出現在2019年1月。袁蓉在辦公室又喝了一口桌上的水，熟悉的「快要死掉」的感覺再度出現。當晚，她的母親也喝了同一個水瓶裡的水，覺得味道異常酸。袁蓉這才意識到問題出在水裡，決定自己找證據。她上網買了一台小型針孔攝影機，在2019年2月11日裝在辦公桌旁的牆上。當天上午11時04分，鏡頭拍到徐走到她的座位旁，伸手靠近水瓶的位置，但因為水瓶不完全在畫面內，無法看清他做了什麼。3月4日的另一段影片則拍得更清楚：徐走到她的辦公桌前，從一個白色小容器往她的水瓶倒入某種物質，約30秒後他又折返，轉動水瓶才離開。負責此案的柏克萊警局凶殺組警探珍妮佛．威爾森（Jennifer Wilson）說，若不是袁蓉自行蒐證，恐怕沒有人會相信職場裡會發生這種事。警方調查指出，徐涉嫌在一年多的時間裡，多次把鎘（Cadmium）加進袁蓉的食物與飲水中。鎘是一種有毒的重金屬，長期或大量接觸可能傷害腎臟、骨骼，也被認定具有致癌性。據報導，袁蓉水瓶中的鎘含量，最高達到美國聯邦飲用水標準限值的350萬倍。袁蓉的父母血液檢驗也發現鎘超標，原因是母親有時會拿女兒水瓶裡的水煮飯，給全家人吃。徐在2019年3月被捕，同月28日，阿拉米達縣地檢署起訴他預謀殺人未遂，以及兩項重罪投毒罪。徐聘請刑事辯護律師，辯方將案件說成「孤立的職場事件」，還提交11封親友支持信爭取保釋。法院一開始將保釋金訂為200萬美元（約新台幣6,360萬元）。他獲准保釋後，雖要戴GPS電子監控，但限制不斷放寬，從可以接送女兒上課外活動，到解除居家監禁，2022年4月甚至可以在美國境內自由旅行，案件卻遲遲沒有審結。2023年，主張減少監禁的帕梅拉．普萊斯（Pamela Price）出任阿拉米達縣地方檢察官。隨後，檢方與徐達成一項相當有爭議的認罪協議：徐只需對一項重罪投毒罪不抗辯，預謀殺人未遂等其他重罪就不再追訴，處罰僅為一年緩刑。2024年3月進入量刑時，連審理的法官金柏莉．科爾威爾（Kimberly Colwell）都認為這項協議過於寬鬆，因此將緩刑期從一年延長為兩年，但仍沒有判處長期監禁。法官還警告他，「永遠不要再碰任何毒物」。2024年11月，普萊斯遭選民罷免，她任內多起被認為過於寬大的認罪協議，也是爭議焦點之一。袁蓉說，這起投毒讓她的健康至今沒有完全恢復，無法全職工作。她曾向法院求償近50萬美元（約新台幣1,590萬元），最後只拿到7,058美元（約新台幣22萬元）。原因是法院在決定賠償金額時，參考了徐的律師提出的毒理學專家報告，該報告認為鎘中毒不會造成長期健康影響，但袁蓉強烈質疑這項說法。她也曾考慮提起民事訴訟，但考量訴訟費用高、耗時長，且勝訴也不一定拿得到錢，最後放棄。袁蓉後來發表研究論文，記錄一家三口的長期健康狀況，並將論文獻給2025年過世的父親。父親享壽78歲，死因為心臟衰竭。她回憶，父親過去身體很好，每天能走6英里，但到了生命最後階段已經臥床，無法正常進食。她認為，這起投毒給整個家庭帶來難以彌補的傷害。徐在2026年3月完成兩年緩刑，依據加州法律申請撤銷重罪定罪。依加州法律，符合條件的被告在緩刑期滿後可以聲請撤銷定罪，雖然不代表犯罪紀錄完全消失，但可能讓日後雇主在一般背景調查時，較難發現這段過去。地檢署雖然對徐的聲請提出異議，但如果他符合法定條件，法院可能不得不批准。據報導，阿拉米達縣高等法院在12日的聽證會上，已不顧檢方反對，裁定准許撤銷徐的重罪定罪。加州法律給完成緩刑的人重新開始的機會，但受害者失去的健康與被打亂的人生，又該如何重新開始？這起案件再度引發外界對量刑與前科撤銷制度的討論。