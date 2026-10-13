我是廣告 請繼續往下閱讀

曾是壘球國手的高雄市議員候選人蘇致榮，近日在社群平台分享一段與棒球總教練湯登凱在夜市巧遇的短影片。兩人一邊逛夜市、一邊暢談台灣棒球發展。蘇致榮更提出「澄清湖棒球村」發展願景，主張以棒球運動為核心，結合國際春訓基地、運動產業商場、觀光飯店及休閒娛樂設施，打造南台灣具國際競爭力的複合式運動園區，讓體育建設不僅培育優秀選手，更成為帶動高雄運動產業與地方觀光經濟的重要引擎。同時兩人也從選手福利、體育專業治理、基層運動人才培育，到球場設施改善與人工草皮的應用，深入交流台灣棒球環境的現況與未來。在談及此次赴日參賽的後勤安排，蘇致榮以自身運動員經驗出發，分享對選手照顧與保障的關注，並肯定體育主管機關的相關安排。蘇致榮指出，選手在場上全力拚戰，場下的福利與權益同樣需要受到重視。體育政策的規劃與執行，應讓具備體育專業及實務經驗的人員共同參與，讓政策更貼近教練、選手與基層運動環境的實際需求，進一步完善選手保障、運動防護、人才培育及升學銜接制度。湯登凱也分享赴日參賽期間對日本棒球場的觀察。他表示，日本部分球場雖然設施較為老舊，但整體維護狀況良好，呈現出「小而巧」的特色，深刻感受到場地管理與維護的重要性。台灣若要進一步提升棒球實力，除了持續培育選手，也應優先改善球場設施，讓社區棒球、國小、國中、高中及各層級競技選手，都能在安全、完善的場地中訓練與比賽，為台灣棒球發展奠定更穩固的基礎。針對高雄棒球設施的未來發展，他指出，澄清湖棒球場所在的運動園區用地，未來可依都市計畫土地使用分區及相關法規，評估多目標使用與複合式開發的可行性，不應只侷限於單一棒球場功能，而應朝向結合國際級棒球場、專業訓練基地、運動產業商場、觀光飯店及休閒娛樂設施的複合式運動園區發展。透過整體規劃、促進民間投資及引進專業經營管理，不僅能提升高雄棒球運動的競爭力，更能創造運動產業經濟效益，帶動澄清湖周邊商圈、旅宿、餐飲及觀光產業發展，讓棒球賽事不只是體育活動，更成為帶動地方經濟的重要引擎。蘇致榮表示，澄清湖棒球場本身已具備舉辦大型賽事的基礎條件，周邊更有進一步整合土地與運動設施的發展潛力。未來可在符合水利、防洪、工程安全及相關法規的前提下，評估滯洪設施與球場空間的立體整合方式，例如研議將部分滯洪機能設置於地下空間，並評估增設第二座棒球場的可行性，提高土地使用效益。若能增設符合國際賽事需求的人工草皮球場，搭配專業訓練中心、選手住宿、運動防護及相關附屬設施，不僅能提供南部基層棒球選手與國家代表隊更優質的訓練環境，也可積極爭取日本、韓國職業棒球隊來高雄春訓及舉辦國際交流賽事，提升高雄在亞洲棒球版圖中的能見度。蘇致榮強調，澄清湖棒球村不能只有球場，更要有產業；不能只有比賽時才熱鬧，而是要讓運動產業一年四季都能創造經濟效益！未來若能結合商場、飯店、運動用品展售、餐飲服務及休閒觀光設施，將可打造從球隊訓練、賽事舉辦，到球迷住宿、消費、旅遊的一站式棒球產業聚落。尤其高雄擁有溫暖的氣候條件與豐富的觀光資源，若能進一步整合澄清湖周邊景點及交通服務，將有機會吸引國內外球隊、球迷及觀光旅客，帶動周邊商業活動、創造在地就業機會，形成結合運動、休閒、商業與觀光的經濟發展新亮點。蘇致榮認為，運動建設不能只停留在編列預算興建場館，更應從長期經營、產業發展及城市競爭力的角度進行整體規劃。未來澄清湖棒球場若有委外經營、促參招商或整體改善的機會，市府應積極評估引進民間資源與專業管理團隊，在兼顧公共運動使用、基層選手訓練需求及市民權益的前提下，研議複合式開發模式，讓運動場館兼具公共服務與產業發展功能，減輕長期營運維護負擔，並將產業收益回饋基層體育發展，建立更具永續性的運動產業經營模式。蘇致榮感謝湯登凱總教練分享第一線的實務經驗。他表示，自己曾是壘球國手，深刻了解選手在競技場上付出的努力，也明白完善的訓練環境、專業制度與後勤保障，對運動員的重要性。從此次赴日參賽的後勤經驗、日本球場的維護管理，到人工草皮的應用與澄清湖棒球村的發展構想，都再次凸顯台灣體育要持續進步，不能只依靠選手與教練的努力，更需要政府以長遠眼光投入制度改革、人才培育及場館建設。蘇致榮強調，好的體育政策，不只是培養更多優秀選手，更要讓運動成為帶動城市進步的力量。期盼未來能以澄清湖棒球村為起點，讓高雄從培育棒球人才的城市，進一步邁向國際棒球交流與運動產業發展的重要基地，真正實現「以棒球為核心、以產業為動力、以觀光帶動地方繁榮」的城市發展願景。