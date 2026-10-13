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3台廠分工「洗產地」得標逾2千萬

藍委籲公布清查結果！防堵國安破口

外交部電腦系統爆出「重大資安漏洞」！台灣有三家科技公司涉嫌將中國廠商開發的資訊管理軟體，修改介面、包裝成台灣原創產品，並連續三年獲得外交部超過2千萬的採購案。台北地檢署指派新北市調查處兵分10路搜索3家涉案公司、相關人員的住處進行搜索，並約談3間公司負責人及1名業務代表。對此，外交部表示，將配合相關單位查處，若確認有違法情事，將依契約對廠商究責。該事件會東窗事發，主要是去年跨部會資安健診團隊到駐外館處執行資安稽查任務時，外交部發現資產管理部分檔案，有「中國廣州溢信科技有限公司」簽章，因此主動通報。檢調深入追查發現，在2023年，一名呂姓負責人與廣州溢信科技公司合作開發IP guard資安與防洩漏系統軟體，沒想到事後竟將軟體重新包裝導入台灣，交由另一間公司的吳姓負責人進行軟體修改、系統維護與補強介面等作業，最後再由第三間公司的江姓負責人及詹姓業務代表出面，投標外交部的資訊資產管理軟體建置標案。因此，短短3年內，該團隊拿下2千多萬的建置工程標案，而該項系統早已部署在海外的各駐外使館處。目前全案朝涉嫌違反《政府採購法》等罪名方向全力偵辦。外交部強調，發現上述情事後，即主動通報上級督導機關及資安主政機關，同時稽查並確認近一年外交部及外館連線紀錄，無異常連線行為，並將相關程式提供予法務部調查局新北市調查處等相關單位進行調查。外交部發生重大資安漏洞情勢，國民黨立委黃建賓痛批，整整三年才發現，外交部的資安管理難道螺絲鬆了嗎？國家安全不是喊口號，不能等到問題爆發才亡羊補牢。外交部應立即公布清查結果，說明是否涉及資料外洩、影響範圍及後續補救措施，並全面檢討資安管理機制，別讓外交機密成為國安破口。國民黨立委牛煦庭則說，立法院支持外交部耗資建立安全的資訊環境，呼籲外交部除了求償外，也應該吸取教訓，外交部的資安不容許任何疏忽。