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熱衷於高爾夫球的美國總統川普，計畫翻新年久失修的華盛頓特區東波多馬克高爾夫球場（East Potomac Golf Course），讓未來有機會能在該場地舉辦大型高爾夫球賽事。不過，川普政府近期砍掉球場數百棵樹木，引發環保人士不滿。聯邦法官也對此表達不滿，認為政府偷砍樹，下令政府停止工作，要求政府律師說明，並舉行聽證會。根據美國廣播公司報導，川普曾於六月與高爾夫球場建築師法齊奧（Peter Fazio）以及內政部長伯格姆（Doug Burgum）等人一同實地考察該球場，評估這座「殘破、老舊且極具危險性的東波托馬克高爾夫球場」。他在社群平台上表示，「在這片擁有水景與華府紀念碑無敵視野的絕佳土地上，我們將建造一座世界上最頂級的高爾夫球場，而且最重要的是，它將會開放給大眾使用。」這座高爾夫球場的工程先前已進入訴訟階段，起因是川普打算將其改建為能承辦職業巡迴賽的頂級球場，引發「華府保存聯盟」（D.C. Preservation League）等環保團體提告。政府律師先前曾向法庭承諾，若政府行動會對該球場造成任何不可逆的損害，必定會事先通知原告。然而，政府直到上週五下午 4 點 55 分，才通知原告將於連假期間在球場進行砍樹作業。國家公園管理局（NPS）隨即於週六展開砍伐；作為原告之一的華府保存聯盟則在週日緊急向法院申請臨時禁制令。美國司法部律師皮羅帕托（Marissa Ann Piropato）在週一的庭訊中向法庭承認，週末期間已有 430 棵樹木遭砍伐完畢。華盛頓特區聯邦地區法院法官雷耶斯（Ana Reyes）在阻止政府繼續於東波托馬克高爾夫球場（East Potomac Golf Course）砍樹的庭訊中大怒，「我在五月的庭訊中就已明確說過，在未通知任何人的情況下，連 10 棵樹都不准砍」；他反問，「你們辦公室到底有誰會覺得這種行為是可以接受的？」她怒斥政府方代表律師。「我完全無法理解這裡到底發生了什麼事，政府完全就是刻意達到現在這個結果，故意拖延告知原告時間，好讓他們能在原告知情前，執行砍伐數百棵樹木的計畫。」政府方在庭上證稱，砍樹行動是依據 2019 年制定的計畫執行，目的是清理球場周邊枯死、瀕死及具危險性的樹木。對政府作為感到極度不滿的雷耶斯法官下令，要求能解釋為何在通知時間如此匆促下仍執行砍樹決策的政府證人必須立即到庭，其中包括國家公園管理局副局長蘭茲（Frank Lands）。政府律師隨後手忙腳亂地聯繫國家公園管理局人員，安排他們具結並透過視訊遠端出庭。雷耶斯隨後延長了她在週一早前頒布的臨時禁制令，禁止政府在該高爾夫球場進行任何進一步行動，禁令至少持續至週二下午。雷耶斯同時表示，她將於週二再次開庭，要求內政部政治任命官員威斯切（Greg Wischer）給出交代。威斯切一直是川普多項華府美化計畫的核心負責人。雷耶斯強調，她需要查明究竟是誰在週六下達了砍樹指令，以及這是否為訴訟進行期間，蓄意規避她先前的命令。