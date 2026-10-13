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▲小聰頭SONTRA實體空間結合天然水晶展示、會員取貨及舒適接待，延伸線上會員的購.（圖／業者提供）

從一支手機、一張直播桌起家，水晶飾品業者「小聰頭SONTRA」，將於10月24日插旗台中開設旗艦店，把線上銷售延伸至實體鑑賞與試戴，屆時藝人梁佑南、王瞳及馬力歐都將現身站台。董事長周健聰表示，夫妻倆曾連續超過千日直播，如今跨足實體門市，希望讓長期觀看直播的會員親自挑選水晶，與熟悉的直播團隊面對面交流。周健聰早年在超市、便利商店從基層做起，月薪約3萬元，累積門市管理、商品陳列與顧客服務經驗。2018年前後，他曾投入娃娃機經營、嘗試便利商店加盟，之後轉向電商，從串珠材料及水晶飾品配件建立銷售通路。2020年前後，周健聰用手機與一盞燈開始直播，第一天就接到訂單。創業初期，夫妻倆一邊照顧3名孩子，一邊直播、結帳及處理客服，經常忙到凌晨3、4點，隔天仍得早起照顧家庭。兩人曾連續超過一千天維持直播，採取只露出雙手、聚焦商品細節的「手播」方式，以聲音介紹水晶色澤、紋理及飾品特色，透過長期互動累積客群。周健聰認為，消費者除了看商品，也在意經營者是否值得信賴，穩定介紹與售後服務是維繫會員關係的基礎。周健聰說，品牌目前團隊約60人，包括11位正式直播主及5位培訓中人員，規模擴大的同時，伴隨著庫存、人才培育、物流及客服等須持續投入，因此企業不應只追求數字，更要守住商品品質與顧客服務。新旗艦店規劃百坪級空間，設有水晶展示、鑑賞試戴及休憩交流區，並提供咖啡與飲品。周健聰說，部分會員希望親眼觀察天然水晶的差異，實體店可補足線上購物的體驗，也讓顧客有機會現場詢問、挑選適合自己的飾品。「小聰頭」名稱源自周健聰大兒子的乳名，保留夫妻創業的家庭記憶；新品牌SONTRA則以自然礦石及日常佩戴為定位。業者表示，未來將持續培訓直播人才，並評估北部據點、自有設計與供應鏈布局。開幕活動訂於10月24日下午1時起舉行，邀請藝人梁佑南、王瞳及馬力歐出席，安排舞獅、剪綵、水晶鑑賞與互動活動，另推出限定買一送一及總價值逾百萬元的抽獎，適用品項、參加資格與實施條件依主辦單位公告。小聰頭SONTRA水晶旗艦店地址：臺中市南屯區龍富路三段655號。