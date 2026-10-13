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美國職棒大聯盟（MLB）分區冠軍賽戰局白熱化，密爾瓦基釀酒人隊與坦帕灣光芒隊雙雙展現強勁氣勢，朝著隊史首座世界大賽金盃邁進。然而，這兩支預算有限的「小市場勁旅」若如願在世界大賽會師，在大聯盟部分人士眼中卻可能帶來出乎意料的衝擊。曾經幫助芝加哥小熊隊打破108年「山羊魔咒」奪冠的傳奇名將里佐（Anthony Rizzo）近日受訪時直言，如果釀酒人與光芒闖進世界大賽，這對大聯盟球員的薪資市場來說「將會是一場災難」。談到釀酒人與光芒隊本季的精采表現，里佐在接受體育媒體《ClutchPoints》專訪時，忍不住夾雜情緒化的字眼表達了他心中既矛盾的擔憂。他表示，從棒球的角度來看，自己非常喜歡這種重視戰術推進、注重基本功的比賽風格。但如果光芒和釀酒人真的打進世界大賽，大聯盟的每一個球隊老闆都會質問為什麼打不贏他們，隨後便會開始停止投入資金。里佐指出，現在已經有很多老闆在質疑，為什麼自家球隊不能像幾乎每年都能打進季後賽並贏球的光芒一樣，或是像團隊總薪資僅約1億美元的釀酒人一樣，反觀自己卻要花上2.5億甚至3億美元。里佐強調，從棒球歷史來看，能看到兩支從未奪冠的球隊首度在世界大賽交手，本該是一件非常美好的盛事，但站在球員權益與市場發展的立場，他非常擔心球團甲方會以此為藉口，進一步打壓球員薪資。事實上，外界也有不少聲音認同里佐的觀點，認為若低薪球隊持續統治季後賽，恐將加劇資方在季後勞資談判中推動「薪資上限」的聲浪。有不少體育評論員也指出，釀酒人與光芒之所以能以遠低於紐約洋基、洛杉磯道奇等豪門的預算維持高競爭力，絕非單純靠「省錢」，而是建立在龐大且精準的海外球探系統、數據分析團隊以及深受老闆信任的教練團之上。這種將每一分錢效益發揮到極致的建隊模式，並非其他大聯盟球隊只要「砍預算」就能輕易複製的成功方程式。