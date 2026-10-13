我是廣告 請繼續往下閱讀

蛇魂不滅！誠泰

最堅實的本土三本柱

跨界參政！從投手丘邁向新竹市議會

球場上勝利靠的是團隊；地方的進步，也需要每一位鄉親並肩同行，這一棒，我已經準備好了！

曾在中職拿下單季11勝、還入選2006年首屆WBC經典賽的明星強投「竹子」許竹見，上月於個人Threads宣布投身政壇，登記參選2026年九合一選舉新竹市北區議員。適逢選舉不到2個月，近日有球迷在街上看到許竹見競選看板，發文：「還有棒球迷記得他嗎?」，勾起不少資深球迷回憶，高喊想念誠泰三本柱，「OMG是竹子」、「當年超猛三本柱之一」、「誠泰三本柱，三位在同一年都拿十勝以上」提起許竹見，資深球迷腦海中浮現的絕對是2005年誠泰COBRAS震撼中職的黑色旋風，當時由郭泰源總教練執教，許竹見與林英傑、林恩宇三人組成的 「誠泰三本柱」，憑藉強大的投球宰制力橫掃中職。3位本土投手，當年聯手為球隊包辦35場勝投，助隊奪得上半季冠軍並殺入總冠軍賽，成為台灣職棒史上最具代表性的本土先發輪值之一。許竹見當年傷癒復出，展現昔日高中強投美名，靠著超過145公里速球，單季豪取11勝7敗、防禦率3.18亮眼成績，不僅摘下當年「年度最佳進步獎」，更入選中華職棒明星賽。憑藉優異表現，許竹見成功入選2006年第一屆WBC世界棒球經典賽中華隊國手，在面對日本國家隊的關鍵戰役中擔綱先發，為棒球生涯添增一筆特殊事蹟。退役後，許竹見回到家鄉深耕建設與運動領域，並投入2026年九合一地方公職人員選舉：參選選區為新竹市第4選區（北區）議員，政黨背景則是無黨籍。實際上，許竹見從小生長在新竹，畢業於新竹民富國小、香山國中，他先前表示，多年來一直等待一個機會，能將自己對棒球與運動的熱情，轉化為實際服務家鄉的行動。除了推動基層棒球與地方體育發展外，也關注地方建設與民生議題。他用棒球術語向鄉親喊話：「