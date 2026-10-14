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今年的美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區冠軍戰，寫下歷史新頁。在各自所屬聯盟中，第1種子與第2種子皆順利挺進聯盟冠軍戰（LCS）。國家聯盟由第1種子密爾瓦基釀酒人對決第2種子洛杉磯道奇，美國聯盟則由第1種子坦帕灣光芒交手第2種子克里夫蘭守護者。道奇隊本季4.33億美元的團隊薪資，竟比其他三隊加起來還要多，讓人驚嘆球團財力之雄厚。而守護者和光芒則是創下大聯盟史上首度出現由兩支薪資排名位居聯盟底部的球隊在聯盟冠軍戰中正面交鋒的紀錄，證明競爭力也非完全能以金錢來量化。美國體育商業媒體《Front Office Sports》特別針對各球團包含豪華稅在內的總薪資進行分析。數據顯示，洛杉磯道奇以4億3310萬美元的高居全聯盟榜首，而釀酒人、光芒與守護者三支球隊的總薪資合計僅3億6050萬美元。這項極具衝擊力的數據凸顯了道奇一隊的薪資便足以力壓另外三支四強球隊的總和。根據專門統計體育合約的網站《Spotrac》資料，道奇在包含豪華稅的薪資排行榜中名列第1。反觀另外三隊不僅皆未達豪華稅門檻，排名更是位居聯盟後段班：釀酒人名列第19，光芒位居第27，守護者則排在第29。光芒與守護者的薪資分別排在美國聯盟倒數名次。根據《ESPN》報導，自1995年實施外卡制度以來，這是大聯盟史上首度出現由兩支薪資排名位居聯盟底部的球隊在聯盟冠軍戰中正面交鋒。美國知名體育雜誌《Sports Illustrated》指出，大聯盟史上總薪資排名最低的世界大賽冠軍是2003年的佛羅里達馬林魚（Florida Marlins，現為邁阿密馬林魚），當時他們以4900萬美元的團隊薪資名列全聯盟第25，最終擊敗了擁有當時史上最高薪資1億5720萬美元的紐約洋基（New York Yankees）。若將標準放寬至薪資排名第16名以後的球隊，上一次奪冠的是2017年排名第17的休士頓太空人（Houston Astros）。只要道奇今年遭到淘汰，大聯盟將迎來近9年來首支總薪資低於聯盟中位數的世界大賽冠軍。檢視本季包含豪華稅的薪資排行榜，前10名的球隊中有8支順利挺進季後賽；反之，後10名的球隊中有7支無緣季後賽。單從數據來看，薪資多寡確實對球隊戰力有顯著影響。值得一提的是，在薪資排名第11至20名的10支球隊中，僅有寫下大聯盟本季最高勝率的釀酒人成功打進季後賽。隨著現行勞資協議即將在今年休賽季到期，外界對於導入薪資上限（Salary Cap）制度的呼聲也日益高漲。在此背景下，道奇與另外三支球隊憑藉截然不同的營運方針登上了相同的競技舞台。目前釀酒人在系列賽中已取得2勝0敗的優勢將道奇逼入絕境，究竟是「金滿球團」能夠上演逆襲，還是小市場球隊能向世人證明「低薪資也能贏得勝利」，將是今年季後賽的最大看點。