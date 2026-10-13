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美食網紅「貪吃鬼涵涵」近日因拍攝影片時，中途突然一名路人經過擋到鏡頭，讓她直接變臉怒瞪喊：「我們在拍攝欸。」遭到百萬網友炎上。對此，她也於昨（12）日發聲明向當時的路人，以及感到不舒服的人道歉，並強調不會再為錯誤辯解。但不料就算道歉，大批網友依然不買帳，還有人點出大家依然不滿的原因，認為她是怕被出征才會道歉。貪吃鬼涵涵昨日發布道歉聲明後，留言區竟依然出現大批罵聲，不少人都認為她不是知道自己的錯才道歉，而是因為不想被出征、影響流量，「妳會道歉，不是因為妳知道錯了，是因為妳知道完了」、「都要被公幹後才要道歉，現在的人對於公共認知的範圍很低」、「妳並沒有感到抱歉，妳是意識到自己出事了才道歉」、「妳不是知道錯了，是知道怕了。」回顧事件起因，貪吃鬼涵涵在社群上傳她到夜市人氣烤玉米攤踩點的影片，當時她站在攤子外面拍攝試吃心得，話說到一半，突然有一名路人從她面前經過，直接擋住她的臉。她當下立刻臭臉對路人喊：「我們在拍攝欸。」事後也在影片中配上「忍住怒火」的字幕，讓觀眾感到不解，認為佔用道路拍攝的人明明是她，又沒有封街申請路權，憑什麼對其他用路人生氣。該影片引發爭議後，貪吃鬼涵涵也下架影片並發聲明道歉，「想為自己當下的語氣表情跟態度，向當時的路人及所有因為這件事感到不舒服的人，說聲抱歉。」並坦言自己當下做出不夠成熟的反應，讓大眾對她的態度感到失望，「對於此事件，我不會再為自己辯解，大家提出的批評指教我會認真看待，也會提醒自己未來在公共場所拍攝時，要更加留意周遭環境與他人的感受，遇到突發狀況應先保持冷靜及友善溝通。」