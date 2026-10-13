大樂透第115000096期今（13）日晚間開獎，本期頭獎上看3.5億，稍早台彩公司也公布結果，頭獎金額3.5億元一注獨得，由高雄市鳳山區鳳松路74號1樓的「穩答答彩券行」開出。
至於10月13日大樂透中秋加碼獎項開出情形：本期100萬元獎項開出4組，總中獎注數為5注，其中3組為單注中獎，1組為2注均分；本期5千元獎項開出510注。
活動截至本期為止累積開出100萬元獎項組數為44組，剩餘26組，累積開出5千元獎項注數為4,815注，剩餘1,185注，次期(10月16日)將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。詳細派彩結果仍以台彩官網公告為準。
🟡10月13日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
臺中市大里區大明路113號1樓－強棒彩券行
臺北市信義區松山路529號1樓－金順發行
新北市三峽區民生街158號1樓－壹伍捌樂透彩券行
新北市新莊區中華路二段1號之20－發財王投注站
臺中市大里區中興路二段169號1樓－鑫樂富彩券行
🟡10月13日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：10、19、24、34、40、42、45、46。
大樂透獎號：03、31、35、36、47、48，特別號32。
49樂合彩：03、31、35、36、47、48。
今彩539：02、03、09、20、30。
39樂合彩：02、03、09、20、30。
3星彩：779。
4星彩：1356。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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活動截至本期為止累積開出100萬元獎項組數為44組，剩餘26組，累積開出5千元獎項注數為4,815注，剩餘1,185注，次期(10月16日)將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。詳細派彩結果仍以台彩官網公告為準。
🟡10月13日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
臺中市大里區大明路113號1樓－強棒彩券行
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臺中市大里區中興路二段169號1樓－鑫樂富彩券行
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大樂透中秋加碼獎號：10、19、24、34、40、42、45、46。
大樂透獎號：03、31、35、36、47、48，特別號32。
49樂合彩：03、31、35、36、47、48。
今彩539：02、03、09、20、30。
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3星彩：779。
4星彩：1356。
※派彩結果以台彩官網資料為主。