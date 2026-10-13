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美股周二（13日）早盤主要指數漲跌互見，費城半導體指數持續下探，記憶體類股股價連挫第三個交易日，美光下跌4%，光通訊概念股也齊跌。美股主要指數13日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小漲16點；那斯達克指數小漲30點；標普500指數小漲3點；費城半導體指數獨自下跌160點，跌幅1.31%。個股部分，記憶體概念股跌幅尤其慘烈，美光股價再度下跌超過4%、SK海力士ADR與SanDisk同樣重挫超過4%；台積電ADR與暉達呈現小跌，光通訊三雄Lumentum、Coherent、祥茂光電分別下挫1%至3%之間。不過，台指期夜盤在美股開盤後反而逆勢上揚，上漲約300點。美股銀行股財報今日陸續公布，根據路透報導，摩根大通（JPMorgan Chase）近三年來首度季度獲利未達市場預期。近幾個月來，市場波動與不確定的經濟前景抑制了企業併購與交易活動，同時也削弱了債券市場的交易熱度。這家美國最大銀行的最新財報，突顯出利率不確定性、能源價格飆漲以及地緣政治緊張局勢如何影響本季表現。儘管股票交易表現強勁，但投資銀行交易員大多選擇觀望，使得原本被寄予厚望的投行豐收年面臨挑戰。其中，諮詢與併購部門感受尤為明顯。今年初在馬斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 歷史性上市的帶動下，首次公開發行（IPO）市場曾迎來開門紅，但隨後動能急遽下滑。摩根大通報告顯示，第三季投資銀行費用收入較第二季下滑 8%，不過與去年同期相比仍成長 14%。市場交易部門第三季營收則年增 15%。其中，由於投資人在市場波動中調整投資組合，股票市場交易大幅成長 49%；然而，固定收益（債券）交易營收則下滑 4%。