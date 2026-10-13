我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果HomeView外型曝光！7吋螢幕、4款顏色任選

▲Apple HomeView桌上型提供銀色、星光色、玫瑰粉色及太空灰色4款配色，搭配可調整傾斜角度的螢幕設計，美國售價299美元，約新台幣9620元。（圖／Apple提供）

HomeView會認6人、私人訊息不怕被偷看

HomeView的Siri AI尚未開放繁體中文

▲Apple HomeView最多可辨識6位家庭成員，透過臉部辨識自動切換個人專屬主畫面，讓每個人都能查看自己的訊息、行事曆及提醒事項。（圖／Apple提供）

可控制智慧家庭、9個監視器畫面同時看

▲蘋果Apple HomeView推出壁掛式設計，搭載7吋Liquid Retina螢幕，可直接控制家中恆溫器、電風扇、智慧門鎖及燈光，讓智慧家庭設備集中管理。（圖／Apple提供）

蘋果今（13）日正式發表全新智慧家庭裝置Apple HomeView，結合7吋Liquid Retina螢幕、Siri AI人工智慧助理與智慧家庭控制功能，能播放音樂、FaceTime視訊通話，還能監控居家安全、控制燈光與門鎖，HomeView還具備臉部辨識功能，最多可辨識6位家庭成員，自動切換個人專屬介面，新機提供桌上型與壁掛式兩種版本，美國售價均為299美元約新台幣9619元，預計11月13日開賣，台灣上市時間尚未公布。蘋果HomeView採用鋁金屬機身設計，搭配7吋Liquid Retina顯示器，透過不鏽鋼轉軸連接圓弧形揚聲器底座，可以自由調整螢幕傾斜角度，適合放在廚房、客廳、床頭櫃等位置。桌上型提供銀色、星光色、玫瑰粉色與太空灰色共4款配色，壁掛式則有銀色、太空灰色兩種選擇。螢幕支援原彩顯示技術，能隨著環境光線自動調整，亮度介於0.3尼特至500尼特之間。HomeView還能根據使用者站立距離自動調整顯示內容，站得遠時顯示時間、天氣等重要資訊，走近後則呈現更多細節，不必每次都拿起手機操作。HomeView最大特色之一，就是導入臉部辨識功能，最多可以辨識6名使用者，讓同一台裝置成為全家人的個人助理。當家庭成員走近螢幕時，HomeView會辨識使用者身分，自動切換專屬主畫面，包括「訊息」、「行事曆」、「提醒事項」、「FaceTime」及「尋找」等功能，不必手動切換帳號。HomeView另一大亮點，就是搭載由Apple Intelligence驅動的全新Siri AI。相較過去主要依賴固定語音指令，新版Siri強化自然語言理解能力，不僅能回答各種知識問題，還可以理解螢幕正在顯示什麼內容，讓使用者透過對話方式操作裝置。不過，HomeView的Siri AI初期僅支援英文，尚未開放繁體中文，部分進階AI功能也有每日使用量限制，未來可能需要付費取得額外額度。HomeView同時扮演智慧家庭控制中心，使用者可以直接觸控螢幕，或透過Siri AI控制家中設備，例如開關燈光、調整室內溫度、控制窗簾、鎖上智慧門鎖。針對居家安全，HomeView支援「Home Camera」桌面，最多能同時顯示9個攝影機即時畫面，方便查看家門口是否有人送貨，或隨時注意家中寵物動態。搭配符合條件的iCloud+訂閱方案及相容攝影機，還能辨識人物、寵物、包裹與車輛，並提供智慧通知。部分功能甚至能利用Apple Intelligence產生監控影片內容摘要，不必完整觀看影片，就能快速了解發生什麼事情。影音娛樂方面，HomeView支援Apple Music、Apple Podcast、Apple TV及相容的第三方App。內建空間音訊揚聲系統，還能與HomePod、HomePod mini等設備搭配，播放多房間音樂。