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沙加緬度國王休賽季簽下前費城76人明星後衛西蒙斯（Ben Simmons），這場東山再起的豪賭如今迎來極具鼓舞的正面消息。根據知名體育記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，西蒙斯不僅預計將順利擠進最終正式名單，甚至有望在10月21日的開幕戰中直接坐上先發位置，對決他的前東家洛杉磯快艇。如此根據合約規定，他將有望將240萬美元的薪資全數獲得保障。曾3度入選NBA全明星賽的西蒙斯，在休賽季與國王簽下一份為期1年、總值240萬美元的合約。根據薪資專門網站《Spotrac》資料顯示，該筆合約為非保障性質，只要他能順利擠進開季正式名單，合約將轉為全額保障。在與國王共同經歷數周訓練營並迎來熱身賽首秀後，西蒙斯已逐步確立自己在球隊中的地位。訓練營前幾周從沙加緬度傳出的消息皆相當正面，球隊氛圍極佳。在10月10日國王對陣金州勇士的熱身賽中，西蒙斯替補出賽9分鐘，全場4投2中、罰球4罰3中，高效貢獻7分與1次助攻，展現健康的身體狀態與競技節奏。身為2016年NBA選秀狀元，西蒙斯曾在76人奪下年度新人王，並在2019年入選全明星賽後獲球團奉上頂薪合約。然而，隨著2020-21賽季結束後與球團關係破裂，西蒙斯最終轉戰布魯克林籃網，在效力76人的4年間留下場均15.9分、8.1籃板與7.7助攻的成績。離開費城後，西蒙斯在籃網效力了3個賽季，隨後在洛杉磯快艇出賽18場。在完全缺席了2025-26賽季後，西蒙斯今年選擇以國王作為東山再起的起點。如今傳出有望在開幕戰迎戰舊主快艇時擔任先發，顯示他在攻守兩端的影響力已深獲教練團信任，盼能就此在沙加緬度扎根重拾巔峰。