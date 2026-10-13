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▲員警耐心勸說後，龔男同意接受毒品唾液快篩，結果呈愷他命陽性反應。全案調查後依觸犯《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，函送高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市前鎮警分局草衙派出所員警 10日晚間6時許巡邏，行經康和路與鎮東一街口時，發現44歲龔姓男子騎乘重型機車闖紅燈，還邊騎車邊使用手機，立即上前攔查。面對盤查龔男情緒激動，對員警咆哮：「為什麼要配合你快篩？」警方查出他的駕照早已註銷，經不斷盤問，他終於坦承吸食愷他命，唾液快篩呈現陽性反應，不僅吃上官司，還得面對13萬3100元罰鍰。前鎮分局草衙派出所員警於10月10日18時許執行巡邏勤務，行經前鎮區康和路與鎮東一街口時，發現年約44歲的龔姓男子騎乘重型機車闖紅燈還邊騎邊使用手機，員警立即上前攔查。未料龔男面對警方盤查神色緊張、情緒激動，甚至突然提高音量咆哮：「為什麼要配合你快篩？」試圖以強硬態度抗拒查證。員警見狀絲毫不為所動，立即強勢制止：「你在激動什麼？我們都還沒查證完！為什麼盤查你，你不知道嗎？」沒想到龔男竟脫口而出：「我闖紅燈啊！」一句話自爆其他違規，讓員警察覺事情恐怕沒這麼單純。警方進一步查證，發現龔男駕照早已遭註銷，如今竟再度違法騎車上路！面對警方持續追問，龔男終於坦承曾吸食俗稱「K菸」的第三級毒品愷他命，因害怕快篩呈陽性反應，才會在盤查過程中情緒激動。經員警耐心勸說後，龔男同意接受毒品唾液快篩，結果呈愷他命陽性反應。全案調查後依觸犯《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，函送高雄地方檢察署偵辦。警方另針對龔男交通違規依法舉發，包括無照駕駛、吸食毒品後駕車、騎車使用手機、闖紅燈、未依規定使用安全帽，五項違規合計最高恐面臨13萬3100元罰鍰，並依法移置保管車輛、查扣車牌一面。前鎮分局分局長黃元民表示，該案從騎車使用手機的小違規，進一步查獲涉嫌施用毒品後駕車，正是員警積極執法、細心觀察的具體展現。警方強調，「執法不因咆哮而退縮，查證不因施壓而停止」，將持續秉持「小違規認真查、重大危害提前擋」精神，強力取締危險駕駛，守護市民交通安全。