我是廣告 請繼續往下閱讀

駭客為何能入侵冰箱？

家中哪些設備可能會被駭？

駭客入侵後究竟能做什麼？

駭客能劫持汽車、電力或供水系統嗎？

該如何保護自己的設備？

法國多家大型連鎖超市遭到駭客攻擊，超市內的冷藏與冷凍設備遭遠端操控，溫度被調升到攝氏50度，導致部分設備起火，大量生鮮與冷凍食品受到高溫影響變質，只能全數丟棄，損失超過數千萬歐元，震撼法國民眾。根據路透報導，法國巴黎檢察官辦公室表示，這起大規模網路攻擊波及法國多家大型食品零售商的連網冷藏設備，造成食品損失及火災。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）已指示國家網路安全局（ANSSI）展開調查，並與歐洲其他國家協調，評估是否有更多企業面臨相同風險。駭客癱瘓了法國數百間超市的冷藏系統，他們所利用的正是如今越來越普及的網路連線功能。從冰箱、暖氣系統到監視器與警報網路，越來越多設備現在都能進行遠端監控與操作，卻也為網路犯罪份子開啟了新的入侵管道。法國當局發現由丹麥溫控設備商丹佛斯（Danfoss）提供的軟體存在安全漏洞，丹佛斯證實，法國部分冷藏管理系統設備使用的是舊版韌體。並強調公司先前已呼籲客戶定期更新，並儘速升級至最新一代系統。事實上，早在 2015 年，研究人員就在拉斯維加斯的一場駭客大會上演示了如何入侵一款三星（Samsung）智慧冰箱，並藉此攔截透過該設備傳輸的部份網路。在許多案例中，攻擊者往往對竊取資料、中斷服務，或是將聯網設備作為入侵更大規模網路的跳板更感興趣。只要設備能連網，無論是直接連線，或是透過應用程式（App）、雲端服務或家用網路，就有被駭客入侵的可能。路透提到，最常見的目標是那些具備網路連線並可遠端控制的設備。包括安全監視器、視訊門鈴、警報系統、智慧門鎖、恆溫器以及中央暖氣系統。此外，智慧冰箱、烤箱和洗衣機等家電，只要連接到網際網路，同樣可能存在資安漏洞。如今甚至連部分電動牙刷可能被駭。然而，根據資安產業的統計數據顯示，超過四分之三針對連網設備的攻擊，目標其實是路由器而非家電本身。隨著製造商紛紛為過去純機械式的產品加上網路連線功能，這類設備的數量近年來呈現爆發性成長。一旦駭客成功入侵設備，通常可以採取兩種行動，收集資訊或掌控設備。：遭入侵的攝影機可窺視住宅內部情形，帶有麥克風的設備能進行監聽，而受害的路由器則可能洩露所有通過該網路傳輸的資料。：掌控設備的駭客可以任意開關電源、變更設定，甚至將使用者鎖在帳號之外。被駭的恆溫器會影響供暖，而冷凍庫或冰箱遭入侵則可能破壞溫度控制。在更嚴重的狀況下，攻擊者會利用安全防護較弱的設備作為跳板，存取同一網路內的其他系統，或是竊取與線上帳號連結的個人敏感資料。網路安全研究人員已多次證實連網車輛存在資安漏洞。研究人員曾發現只需利用車牌號碼，就能追蹤、解鎖並啟動某些起亞（Kia）車款。研究人員表示，他們已向起亞通報這些漏洞，車廠也在數月內修復完成。事實上，現代化車輛與飛機在設計上都具備完善的安全防護與備援系統。而電力與供水網路等關鍵基礎設施，通常設有多層防護、監控與監管機制，這些都是一般消費性設備所缺乏的。這並不代表它們能完全免疫於網路攻擊，但相較於連接在家用 Wi-Fi 的家電產品，這類系統通常是難度高出許多的目標。資安專家建議採取以下幾項防禦措施：修改預設密碼、啟用雙重驗證（若設備支援）、定期安裝軟體更新、淘汰舊設備、限制連線，儘量讓多數設備保持在區域網路內，僅在有明確需求時才將產品連接至網際網路。