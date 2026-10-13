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IC載板大廠欣興（3037）今（13）日晚間公告，桃園楊梅一廠發生重大工安事故，一名員工於維修機台時遭夾傷，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。桃園市政府勞動檢查處已依法對部分作業實施停工處分。欣興表示，目前生產營運不受影響，後續將全力配合調查，釐清事故原因。欣興指出，事故發生於今（13）日下午約2時34分，當時楊梅一廠一名員工正在維修機台，過程中遭機台夾傷。公司獲報後立即提供緊急救護，並將員工送醫搶救，但仍不幸身亡。欣興表示，事故發生後已依規定進行職業災害通報，並配合桃園市政府勞動檢查處調查。目前勞檢處已依法作出部分停工處分，至於是否遭裁處罰鍰及相關金額，仍尚未確定。針對事故後續處理及營運影響，欣興表示，目前生產營運不受影響，相關保險理賠金額也尚未確定。公司將全力配合主管機關調查，儘速釐清事故原因，並研擬預防及改善措施，以降低類似事故再次發生的風險。股價方面，欣興今日隨台股大盤走弱，終場收在1180元，下跌75元，跌幅5.98%。由於事故發生時間為下午2時34分，已晚於台股下午1時30分收盤時間，因此今日股價表現並非此次工安事故發生後的市場反應。後續除事故原因及責任歸屬有待釐清外，勞檢處調查結果、停工範圍及相關作業復工進度，也將成為市場與產業界關注焦點。